AlphaTauri heeft dinsdag het contract met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda met een jaar verlengd. De Fransman en de Japanner vormen ook komend seizoen het coureursduo van het zusterteam van Red Bull Racing.

"Ik ben erg blij dat we beide coureurs hebben kunnen behouden", aldus teambaas Franz Tost op de website van AlphaTauri. "De ontwikkeling die Pierre doormaakt is indrukwekkend. Hij heeft op alle drie de treden van het podium gestaan."

"Yuki is als rookie bij het team gekomen en leert nog elke dag", zegt de teambaas over de Japanner. "De feedback van de engineers toont aan dat hij alle informatie in zich opneemt en zich blijft verbeteren."

De 25-jarige Gasly is bezig aan zijn tweede periode bij AlphaTauri (voorheen Toro Rosso), nadat hij in 2019 een half jaar zonder veel succes teamgenoot was van Max Verstappen bij Red Bull.

Wegens zijn tegenvallende prestaties werd Gasly teruggezet naar AlphaTauri, waar hij weer helemaal opbloeide. Hij won vorig jaar de race in Monza, die komende zondag opnieuw op het programma staat, en werd verder tweede in Brazilië en derde in Azerbeidzjan.

'Pierre gebruikt zijn ervaring om Yuki te helpen'

De 21-jarige Tsunoda maakte afgelopen winter de overstap van de Formule 2 naar de koningsklasse. Tot dusverre wist hij achttien WK punten te verzamelen, waarmee hij beduidend minder presteert dan Gasly (66 punten).

"Pierre gebruikt zijn ervaring om Yuki te helpen in zijn ontwikkeling. De twee coureurs onderhouden een hele positieve relatie, met strijd op de baan en vriendschap ernaast", zegt Tost.

Gasly kijkt uit naar de verlengde samenwerking. "Het team heeft veel progressie gemaakt sinds ik hier in 2017 voor het eerst tekende. Gelet op wat we al hebben laten zien, verwacht ik mooie prestaties in de rest van het jaar én volgend seizoen. Vooral door de aankomende reglementswijzigingen."

AlphaTauri wacht spannende strijd in het middenveld

Door die technische en financiële wijzigingen in de Formule 1 zullen teams vanaf komend seizoen veel meer aan elkaar gewaagd zijn. De verwachting is dat het gat tussen topteams Mercedes en Red Bull enerzijds en de andere renstallen anderzijds flink zal slinken.

"Het is een goede zaak dat we ons coureursduo al zo vroeg hebben kunnen vastleggen", vindt Tost. "We kunnen ons nu volledig focussen op de rest van het seizoen. Er wacht ons een spannende strijd in het middenveld."

In de WK-stand voor constructeurs staat AlphaTauri momenteel zesde, met slechts zes punten achterstand op Alpine.