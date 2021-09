George Russell heeft dinsdag een contract getekend bij Mercedes. De 23-jarige Brit komt over van Williams en wordt de teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Bij Mercedes wordt Russell de opvolger van Valtteri Bottas. De Fin maakte maandag bekend dat hij een meerjarig contract had getekend bij Alfa Romeo. Bottas is bezig aan zijn vierde seizoen bij het topteam en veroverde met Hamilton drie keer de constructeurstitel.

Dat Russell volgend jaar bij Mercedes zou gaan rijden was al weken een publiek geheim. Een week geleden op Spa zei teambaas Toto Wolff dat de beslissing al was genomen, maar dat er alleen nog "voor beide coureurs een uitdagend programma" gevonden moest worden.

De jonge Russell is al jaren onderdeel van het talentenprogramma van Mercedes en maakt in zijn eerste Formule 1-seizoenen een ijzersterke indruk. Hij rijdt dit jaar voor het derde seizoen op rij bij Williams en zou binnen Mercedes worden gezien als de natuurlijke opvolger van Hamilton, die na dit seizoen nog een tweejarig contract heeft.

Russell was vorig jaar al vervanger Hamilton

Vorig jaar was Russell in Bahrein al de vervanger van Hamilton, toen de Brit de race in Sakhir moest laten schieten vanwege een coronabesmetting. Hij lag in die Grand Prix op podiumkoers, tot hij met technische problemen te kampen kreeg.

Russells beste resultaat in de Formule 1 is een tweede plaats in de verregende Grand Prix van België, die eind vorige maand werd verreden. De Formule 1-coureurs kwamen toen niet verder dan drie rondes achter de safetycar.

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend vervolgd met de Grand Prix van Italië in Monza. Zaterdag wordt er voor de tweede keer geëxperimenteerd met een sprintrace.