Formule 1-directeur Ross Brawn denkt dat de coureurs volgend jaar DRS kunnen gebruiken in de Arie Luyendijkbocht, een van de kombochten op Circuit Zandvoort. Daarmee zou het inhalen op het circuit in de duinen moeten worden bevorderd.

"Het is een smalle baan, maar inhalen is mogelijk zoals we zondag meerdere keren hebben gezien", schrijft Brawn maandag in zijn column op de website van de Formule 1. "Ik ben hoopvol en optimistisch dat we volgend jaar de DRS-zone kunnen verlengen tot in de laatste bocht. Daarmee zouden we nog meer inhaalmogelijkheden creëren."

"Maar ook zonder DRS in de kombocht heb ik zondag genoeg racespektakel gezien. De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen om de leiding van de wedstrijd was heel intens."

Op vooraf bepaalde stukken van het circuit mogen de coureurs met één druk op de knop een deel van de achtervleugel in een andere stand zetten, waardoor die een stuk minder rijwind vangt. Met de extra topsnelheid die het Drag Reduction System (DRS) creëert kunnen de coureurs eenvoudiger inhalen.

De Formule 1 keerde zondag na 36 jaar terug op Nederlandse bodem. Verstappen vertrok vanaf poleposition en hield Hamilton in een spannend gevecht achter zich. De Grand Prix van Nederland werd bezocht door ruim 70.000 toeschouwers.

'Knap dat Zandvoort dit zonder overheidssteun doet'

Brawn was razend enthousiast over de organisatie van de Grand Prix van Nederland. Hij benadrukte dat de race in Zandvoort zonder overheidssteun werd gerealiseerd. "We moeten de organisatoren complimenteren voor het neerzetten van een fantastisch Grand Prix-weekend", zei hij.

"De tribunes zaten vol en de sfeer was fenomenaal. De Grand Prix van Nederland is een particulier gefinancierd evenement en daarmee een zeer ambitieus project, aangezien verreweg de meeste van onze races tot stand komen via overheidssteun. Dat maakt het resultaat extra indrukwekkend. Ook de coureurs hebben er stuk voor stuk van genoten. Ik kijk ernaar uit om in de komende jaren terug te keren naar Zandvoort."

Verstappen nam dankzij zijn zege de leiding in het kampioenschap over van Hamilton. De Nederlander heeft drie punten voorsprong op de Brit. Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend vervolgd met de Grand Prix van Italië in Monza.