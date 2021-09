Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het ontzettend lastig dat hij na dit seizoen afscheid moet nemen van de loyale Valtteri Bottas. De 32-jarige coureur tekende maandag een meerjarig contract bij Alfa Romeo.

"Dit was geen makkelijk proces of eenvoudige beslissing voor ons", zegt Wolff op de site van Mercedes. "Valtteri heeft het fantastisch gedaan en een essentiële bijdrage geleverd aan onze successen en groei. Hij had het absoluut verdiend om bij ons team te blijven."

Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes en kwam sindsdien tot negen zeges, 54 podiumplaatsen en zeventien polepositions. Daarmee was hij de ideale tweede rijder voor het Duitse topteam; hij hielp Mercedes elk jaar aan het wereldkampioenschap voor constructeurs, maar was geen bedreiging voor kopman en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"Valtteri en Lewis hebben laten zien hoe je moet samenwerken als ploeggenoten in de sport", aldus Wolff. "Die unieke samenwerking is een ontzettend waardevol wapen geweest in onze strijd om kampioenschappen."

Het (luxe)probleem voor de Oostenrijkse teambaas is dat hij met George Russell een toptalent in zijn stal heeft, die de afgelopen 2,5 jaar bij staartteam Williams relatief beter presteert dan Bottas. De 23-jarige Brit lijkt daarvoor te worden beloond met een stoeltje bij Mercedes, al is die transfer nog niet officieel bevestigd. Dat lijkt een kwestie van tijd nu Bottas een nieuw team heeft voor 2022 en daarna.

"Ik ben blij dat Valtteri een nieuwe uitdaging heeft gevonden bij Alfa Romeo en dat hij op het hoogste niveau van de autosport actief kan blijven", aldus Wolff. "Hij zal altijd deel uitmaken van de Mercedes-familie, ook na zijn vertrek aan het einde van het seizoen."