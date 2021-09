Het Formule 1-team van Mercedes neemt na vijf jaar afscheid van tweede rijder Valtteri Bottas. De 32-jarige coureur heeft maandag een meerjarig contract getekend bij Alfa Romeo.

Alfa Romeo zocht een opvolger voor Kimi Räikkönen, die afgelopen woensdag voor de Grand Prix van Zandvoort bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt. Het Zwitserse achterhoedeteam kiest met Bottas wederom voor een Fin.

De negenvoudig Grand Prix-winnaar wordt bij Mercedes waarschijnlijk vervangen door Williams-coureur George Russell, maar die overgang is nog niet bevestigd. Lewis Hamilton verlengde zijn contract bij de renstal van teambaas Toto Wolff eerder dit jaar al met twee jaar.

Bottas was sinds 2017 de ideale tweede man voor Mercedes achter zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Hij hielp het Duitse topteam elk seizoen aan het wereldkampioenschap voor constructeurs, maar was nooit een echte bedreiging voor Hamilton.

De 23-jarige Russell staat al jaren onder contract bij Mercedes en maakt bij Williams zoveel indruk, dat Wolff bijna niet meer om hem heen kon. De Oostenrijkse teambaas wilde wel een nieuw stoeltje vinden voor de loyale Bottas en dat is nu gelukt.

'Alfa Romeo heeft geweldige historie in F1'

Bottas zegt in een persbericht van Alfa Romeo dat hij uitkijkt naar een nieuw avontuur. "Alfa Romeo heeft een geweldige historie in de Formule 1. Het is een eer dat ik dat merk vanaf 2022 mag vertegenwoordigen."

"Het is een mooie kans om het team vooruit te helpen op de grid. De nieuwe regels die volgend seizoen ingaan, geven ons de kans om echt een stap voorwaarts te maken. Ik ben even hongerig als altijd om goede resultaten neer te zetten."

Teambaas Frédéric Vasseur vindt dat Alfa Romeo met Bottas "een sterke teamspeler" heeft binnengehaald. "Hij is de juiste coureur om ons verder te helpen. Onze relatie gaat terug naar succesvolle seizoenen in de Formule 3 en de GP3 en zijn talent was toen al duidelijk."

Het is nog niet bekend wie volgend seizoen de tweede coureur wordt bij Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi rijdt sinds 2019 voor het team, maar heeft nog geen contract voor 2022. Mogelijk is Nyck de Vries in beeld bij de renstal.

Alfa Romeo staat momenteel negende in de WK-stand voor constructeurs met drie punten.