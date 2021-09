Rond de Grand Prix van Nederland zijn zestien mensen die direct betrokken zijn bij de Formule 1 positief getest op het coronavirus. Het gaat om coureurs en andere teamleden, niet om fans die in Zandvoort waren.

De internationale autosportfederatie FIA maakte maandag, zoals gebruikelijk een dag na een Grand Prix, de testcijfers bekend.

Tussen maandag 30 augustus en zondag 5 september werden 6.691 tests uitgevoerd bij de coureurs, hun teamleden en het aanwezige personeel van de Formule 1. Het leverde zestien positieve testuitslagen op.

De enige naam die bekend is, is die van Kimi Räikkönen. De coureur van Alfa Romeo hoorde zaterdag dat hij positief getest was. De Fin, die donderdag en vrijdag gewoon op het circuit in Zandvoort was, ging direct in isolatie en werd in de kwalificatie en de race vervangen door Robert Kubica. De Pool eindigde zondag als vijftiende.

Een week eerder bij de Grand Prix van België leverden 6.449 uitgevoerde tests onder coureurs, teamleden en personeel van de Formule 1 vijftien positieve uitslagen op. Bij de GP's daarvoor lag dat aantal steeds wat lager.

Formule 1-coureurs zijn ook in het tweede jaar dat er tijdens de pandemie wordt geracet, onderworpen aan een streng regime. Mondkapjes moeten overal buiten de auto worden gedragen. De rijders moeten zo veel mogelijk afstand houden, zelfs binnen hun eigen bubbel.