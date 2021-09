De organisatie van de Grand Prix van Nederland hoopt dat de Formule 1-race in Zandvoort gaat bijdragen aan meer versoepelingen in het land. Tijdens het driedaagse race-evenement kwamen dagelijks bijna 70.0000 bezoekers naar het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

"Als blijkt dat het op deze manier kan, dan kan het niet anders dan dat de overheid per 20 september zegt: nu mag alles weer", zei circuitdirecteur Robert van Overdijk zondag na afloop van de race, die gewonnen werd door Max Verstappen.

Van Overdijk kijkt terug op een geslaagd evenement, al was er op de openingsdag ook veel kritiek. Beelden van grote, krioelende mensenmassa's achter de hoofdtribune leidden tot boze reacties uit de politiek en entertainmentbranche.

Die sector wil ook dolgraag 'open', maar krijgt daar vanwege de coronaperikelen voorlopig geen toestemming voor van de overheid. De Dutch GP mocht als zogeheten geplaceerd evenement, met vaste zitplaatsen voor de bezoekers, wel doorgaan.

"Ja, het was heel druk. Maar dat heb je als ruim 65.000 mensen bij elkaar zijn", aldus Van Overdijk. "We hadden vrijdag een aantal punten waarvan we zeiden: dat moet beter. Daar kwam ook de stroomstoring bij de kassa's van de horeca overheen."

"We zijn flexibel geweest en hebben direct dingen aangepast. Die ingrepen bleken te werken. Zaterdag en zondag hebben we laten zien dat we zo'n evenement op deze manier prima kunnen organiseren."

Robert van Overdijk is de directeur van Circuit Zandvoort. Robert van Overdijk is de directeur van Circuit Zandvoort. Foto: Pro Shots

'Hebben op aantal vlakken standaard gezet'

Volgens Van Overdijk is de Dutch GP een voorbeeld voor hoe een evenement in coronatijd gehouden kan worden. "Ik denk dat we op een aantal vlakken wel de standaard hebben gezet. Het mobiliteitsplan is daar een voorbeeld van."

"De vrees was dat het hier een enorme chaos zou worden, omdat Zandvoort niet bereikbaar zou zijn. Maar we hebben nog nooit zo weinig auto's in Zandvoort gezien, met de trein als ruggengraat van het plan en de fiets als uithangbord. In het begin moest iedereen daarom lachen. Wie verzint het nou om zo veel mensen op de fiets te laten komen, hoorde ik dan. Maar het is wel gebeurd."

De circuitdirecteur heeft geen contact gehad met demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die vrijdag na het zien van de beelden uit Zandvoort zei dat de praktijk met de regels "schuurt". "Maar we hadden wel een heel trotse commissaris van de Koning op bezoek en natuurlijk een trots koninklijk gezin. Dit was niet alleen promotie van Zandvoort en de regio, maar echte Holland-promotie", aldus Van Overdijk.

Voor volgend jaar hoopt hij de volledige capaciteit van Zandvoort te kunnen gebruiken: dagelijks ruim 100.000 bezoekers. "De lat voor volgend jaar ligt ontzettend hoog. We willen dan de volgende stap zetten en het concept laten zien dat we aanvankelijk voor ogen hadden, ook met het hele entertainmentprogramma eromheen."