Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop van de Formule 1-race op Zandvoort lovend over de organisatie van de Grand Prix van Nederland. De Oostenrijker genoot ondanks de zege van Max Verstappen van de sfeer op het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

"Wat Nederland hier heeft neergezet, is een nieuwe standaard als het gaat om het organiseren van Grands Prix en fanbeleving", zei Wolff zondag bij Ziggo Sport. "Veel circuits zullen hier goed naar kijken om te zien hoe ze ook zoiets neer kunnen zetten."

De 23-jarige Verstappen pakte onder toeziend oog van ruim 70.000 Nederlandse toeschouwers de zege op het circuit in de duinen. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (derde) mochten mee naar het podium.

Verstappen nam met zijn zege bovendien de leiding in de WK-stand over van Hamilton. De Red Bull-coureur heeft nu drie punten meer dan de Brit (224,5 om 221,5). Bottas staat derde met 123 punten.

De Grand Prix van Nederland werd de afgelopen dagen bezocht door 210.000 toeschouwers. Foto: Getty Images

Red Bull had volgens Wolff snelste auto

Volgens Wolff had Red Bull het hele weekend de snelste auto op Zandvoort. "En dan is het altijd moeilijk om daar voorbij te komen, wat je op strategisch gebied ook probeert", vervolgde hij.

"We hadden een kleine kans op een undercut, maar die grepen we niet. We hadden ook niet verwacht dat Max op de harde band zou gaan rijden. Hier was Max overduidelijk het snelst, maar op Monza is dat misschien al anders. We zijn nog steeds in de race voor het kampioenschap."

De Formule 1 keerde dit weekend na 36 jaar terug in Nederland. Het Formule 1-seizoen wordt eind volgende week al vervolgd met de Grand Prix van Italië.