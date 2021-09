Max Verstappen hoopt dat zijn team Red Bull Racing ook in de komende Grands Prix nog met updates blijft komen. De Nederlander benadrukte zondag na zijn zege in Zandvoort dat zijn auto ook de rest van het jaar nog verbeterd moet worden.

"Ik denk dat we nog steeds wat meer nodig hebben, maar het gaat de goede kant op", zei Verstappen op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Nederland, de eerste Formule 1-race op Nederlandse bodem in 36 jaar. "In Hongarije was Mercedes bijvoorbeeld nog sneller dan wij, al was dat een gekke race in de regen en met een startcrash."

"We moeten niet te veel naar statistieken kijken. Als zij in Hongarije hadden gewonnen, stonden wij nu niet bovenaan in het kampioenschap en was alles misschien wel anders geworden."

Verstappen boekte in Zandvoort zijn tweede zege op rij, al werden bij de Grand Prix van België halve punten uitgedeeld. De race op Spa-Francorchamps duurde acht dagen geleden door voortdurende regenval slechts drie rondes achter de safetycar en werd uiteindelijk afgebroken.

Max Verstappen veroverde zondag de zege op Circuit Zandvoort. Foto: Getty Images

'Normaal is Monza niet onze beste baan'

Komend weekend komt Verstappen alweer in actie als in Monza de Grand Prix van Italië op het programma staat. "Normaal gesproken is dat niet onze beste baan", aldus Verstappen, die nog nooit op het podium stond in Monza.

"Maar dit seizoen zijn we natuurlijk een stuk competitiever dan de voorgaande jaren. We zullen de komende dagen aan de details moeten werken. Dan kunnen we ook in Monza competitief zijn."

Dankzij zijn zege in Zandvoort nam Verstappen de WK-leiding over van Lewis Hamilton. De Limburger heeft 3,5 punten voorsprong op de Brit.