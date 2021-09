Sportief directeur Jan Lammers was zondag trots na de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen pakte op Circuit Zandvoort in een spannende race de zege, onder toeziend oog van zeventigduizend uitzinnige fans.

"Dit was waanzinnig", glunderde Lammers een uur na afloop van de race op Zandvoort. "Natuurlijk hebben we genoeg dingen gezien die beter kunnen. Dat gaan we de komende weken achter de schermen bespreken. Maar vandaag was echt een dag dat je trots was om Nederlander te zijn."

"We hebben tal van complimenten gekregen van buitenlandse bezoekers, bijvoorbeeld over het mobiliteitsplan. Die snapten niet dat je binnen 35 minuten van Amsterdam op het circuit kon zijn. We moeten niet te vroeg juichen, want er kunnen nog altijd dingen beter. En we moeten zeker niet naast onze schoenen gaan lopen."

Vooraf werd gevreesd voor een groot verkeersinfarct in Zandvoort, maar dat bleef het hele weekend uit. Het circuit trok miljoenen uit voor een mobiliteitsplan, waardoor verreweg de meeste bezoekers per fiets of openbaar vervoer naar Zandvoort reisden.

De komende twee jaar komt de Formule 1 sowieso terug op Zandvoort. Daarnaast heeft het circuit een optie voor nog twee jaar. Lammers zei eerder op de dag al dat die optie zeer waarschijnlijk wordt gelicht. "Ik reken er zelf op dat Dutch Grand Prix voor vijf jaar staat."

'We willen duurzaamste Grand Prix ter wereld worden'

Lammers genoot van wat er tijdens de race, de eerste Grand Prix op Nederlandse bodem in 36 jaar, op het asfalt gebeurde. "Het was fantastisch om meerdere auto's naast elkaar door de Slotemakerbocht te zien gaan", aldus de Zandvoorter.

"De laatste keer dat ik dat heb gezien was in de tijd van Mario Andretti en James Hunt. Maar ook op racegebied kijken we naar verbeteringen. Hopelijk kunnen we volgend jaar met DRS door de Arie Luyendijkbocht."

Lammers kwam ook even terug op de talloze rechtszaken die het circuit in de duinen moest winnen om de race te mogen organiseren. Zo hoopte milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), dat zich zorgen over de stikstofuitstoot maakte, tot het laatste moment tevergeefs dat de rechter de natuurvergunning zou schorsen.

"De rechtszaken hebben ons alleen maar sterker gemaakt", zei Lammers. "Ik begrijp heel goed dat ze het doen en het is goed dat het gebeurt. Zo'n evenement moet wel in de samenleving passen, anders heeft het geen zin. Daarom willen we ook de duurzaamste Grand Prix ter wereld worden."