Christian Horner genoot dit weekend van de massale steun voor Max Verstappen in Zandvoort. De teambaas van Red Bull Racing vond het knap dat zijn coureur zich niet afleiden door de oranje tribunes en overtuigend naar de zege reed in de eerste Grand Prix van Nederland sinds in 36 jaar.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"De druk op Max was immens de afgelopen dagen", zei Horner zondag na de race. "Aan elk huis in Zandvoort hing wel een vlag van hem, er was zoveel steun. Ik heb nog nooit een land zó achter een coureur zien staan, nog nooit zoveel geluid gehoord op de grid."

"Maar het leek wel alsof Max de enige was die de druk niet voelde, alsof het allemaal langs hem heen ging. Hij deed gewoon wat hij moest doen. Deze baan is een zware test voor de coureurs, maar Max en het hele team hebben het geweldig gedaan."

Verstappen begon voor 70.000 toeschouwers van poleposition op Circuit Zandvoort en behield de leidende positie na de eerste bocht. Zijn grote rivaal Lewis Hamilton gaf op de tweede plek weinig toe en probeerde de eerste plek over te nemen door eerder naar binnen te gaan voor verse banden, maar die zogenaamde undercut had geen succes.

Valtteri Bottas bleef langer buiten en reed daardoor even aan de leiding, maar Verstappen haalde de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes in op het rechte stuk richting de Tarzanbocht en reed vervolgens overtuigend naar de zege.

"Onze pitstopstrategie was vooral gericht op Lewis en niet op Valtteri", zei Horner. "Het was wel cruciaal om Valtteri in te halen en dat deed Max fantastisch."