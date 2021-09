Koning Willem-Alexander is trots op de organisatie van de Formule 1-race op Zandvoort, die zondag gewonnen werd door Max Verstappen. Volgens de koning had het evenement niet beter kunnen verlopen.

"Ik heb staan genieten van de passie van alle mensen bij deze waanzinnige race, die een gedroomde winnaar heeft gekregen", aldus Willem-Alexander na afloop van de race tegen Ziggo Sport.

"Het is ook een felicitatie waard aan alle Nederlanders die Lewis Hamilton hebben gerespecteerd en gewaardeerd voor wat hij kan. Het was een sportief evenement, dat Nederland van zijn beste kant heeft laten zien."

Willem-Alexander was zondag met koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Ariane aanwezig op Circuit Zandvoort. Voorafgaand aan de race had hij een ontmoeting met Verstappen in de pitbox van Red Bull Racing.

De neef van Willem-Alexander, prins Bernhard junior, is mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort. Bernhard kreeg voorafgaand aan de race veel kritiek te verwerken omdat hij artiesten had gevraagd gratis op te treden tijdens het evenement. In ruil hiervoor zouden ze alleen VIP-kaarten krijgen.

Bernhard bood na ophef onder artiesten zijn excuses aan en besloot alle artiesten die optreden tijdens de Grand Prix te betalen. Davina Michelle bracht zondag - overigens zonder hiervoor betaald te krijgen - het Wilhelmus ten gehore.