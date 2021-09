Lewis Hamilton heeft genoten van de Grand Prix van Nederland, hoewel hij als tweede eindigde achter Max Verstappen en de leidende positie in de WK-stand kwijtraakte aan de Nederlander. De 35-jarige Brit klokte zondag in Zandvoort in extremis nog wel de snelste ronde.

"Wat een fantastische race en wat een fantastisch publiek. Ik heb er alles aan gedaan om hier te winnen, maar het mocht niet zo zijn. Max reed een fantastische race. Hij was te sterk", aldus Hamilton in een eerste reactie na de finish.

Vlak voor het einde van de race maakte Hamilton een extra pitstop om zo de snelste ronde te kunnen noteren en dat lukte. Hij dook onder de tijd van Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en pakte zo een extra punt. "De laatste ronde was een soort kwalificatie", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Dat kan op dit geweldige circuit. Vanaf nu is Zandvoort een van mijn favoriete circuits."

Hamilton erkende wel dat het in Zandvoort lastig is om in te halen. Hij startte achter Verstappen vanaf de tweede positie slaagde er niet in de Red Bull-coureur voorbij te gaan. "Het lukte me maar niet om dichterbij te komen."

'Het is nog niet over'

Door zijn tweede plaats heeft Hamilton met nog acht Grands Prix te gaan drie punten achterstand op Verstappen. "Het is nog niet over", benadrukte Hamilton. "Ik houd de druk erop."

De volgende race is volgend weekend op Monza in Italië, waar Pierre Gasly vorig jaar de snelste was. Hamilton eindigde toen als zevende en Verstappen haalde de finish niet.