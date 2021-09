Max Verstappen is trots op zichzelf dat hij zich niet heeft laten afleiden in zijn thuisrace op Zandvoort. De Limburger reed zondag soeverein naar de zege in de Grand Prix van Nederland en nam daardoor ook de leiding in het WK-klassement over van zijn rivaal Lewis Hamilton.

"De fans hebben altijd hoge verwachtingen, maar het gaat nooit vanzelf", zei Verstappen na afloop van zijn zege op de persconferentie. "Het geeft een geweldig gevoel om voor de fans te winnen. Het is een waanzinnige dag."

De 23-jarige Verstappen startte op Zandvoort vanaf poleposition en stond zijn leidende positie in de race alleen af toen hij een pitstop maakte. Hamilton bleef wel in de buurt van de Nederlander, maar dichter dan anderhalve seconde kwam de Brit niet, waardoor Verstappen de eerste Formule 1-race op Zandvoort sinds 1985 won. Na afloop vierde hij de overwinning uitgebreid met de fans.

Verstappen was vooral blij dat hij het hoofd koel hield in de aanloop naar en tijdens de race. "Ik ben altijd gefocust gebleven. Ik moet me richten op het rijden, maar natuurlijk zijn er meer afleidingen geweest."

"Er waren veel mensen op de grid", vervolgde Verstappen, die voorafgaand aan de race een ontmoeting had met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Ik denk dat ik professioneel genoeg ben om gewoon mijn werk te doen."

Max Verstappen had voorafgaand aan de race een ontmoeting met koning Willem-Alexander. Foto: Getty Images

'Het bleef de hele wedstrijd close'

De zege kwam Verstappen niet aanwaaien, zo erkende hij na afloop. "Het bleef de hele wedstrijd close. Lewis hield de druk erop. Gelukkig was het na de laatste stop net genoeg om te kunnen winnen. Het was heel cool om hier te rijden."

Verstappen is met 224,5 punten leider in het WK-klassement. De Limburger heeft drie punten meer dan nummer twee Hamilton. Er zijn dit seizoen nog negen races te verrijden in de Formule 1. Volgende week strijkt de koningsklasse neer op het Italiaanse Monza.