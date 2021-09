Max Verstappen was door het dolle heen na zijn overwinning in zijn thuisrace op Zandvoort. De Limburger reed zondag soeverein naar de zege in de Grand Prix van Nederland en nam daardoor ook de leiding in het WK-klassement over van zijn rivaal Lewis Hamilton.

"Zoals je kunt horen, is dit ongelooflijk", zei Verstappen voor een uitzinnige oranje menigte in gesprek met interviewer Robert Doornbos. "De verwachtingen waren heel hoog richting het weekend en het is niet makkelijk om daaraan te kunnen voldoen."

"Ik ben natuurlijk erg blij om hier te winnen en de leiding in het WK-klassement over te nemen", vervolgde Verstappen, wiens interview verschillende keren werd onderbroken door het gejuich van de 70.000 fans op de tribune. "Het is een geweldige dag met al dat publiek op de tribunes."

De 23-jarige Verstappen startte vanaf poleposition en stond zijn leidende positie in de race alleen af toen hij een pitstop maakte. Hamilton bleef wel in de buurt van de Nederlander, maar dichter dan anderhalve seconde kwam de Brit niet, waardoor Verstappen de eerste Formule 1-race op Zandvoort sinds 1985 won.

"Dit is echt een goede dag", vond Verstappen. "De start was erg belangrijk en die verliep goed. Mercedes maakte het ons moeilijk, maar we counterden hen steeds goed. We kunnen erg tevreden zijn met onze prestatie."

Verstappen is met 224,5 punten leider in het WK-klassement. De Limburger heeft drie punten meer dan nummer twee Hamilton. Er zijn dit seizoen nog negen races te verrijden in de Formule 1. Volgende week strijkt de koningsklasse neer op het Italiaanse Monza.