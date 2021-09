Max Verstappen heeft zondag in Zandvoort op overtuigende wijze de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Nederlander was zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton voor eigen publiek de baas en nam dankzij zijn overwinning ook de leiding in de WK-stand weer over van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton hield in zijn Mercedes wel de schade beperkt door als tweede over de streep te komen. Bovendien pakte hij op de valreep een extra punt door de snelste ronde te rijden. De achterstand van de Brit op Verstappen in het kampioenschap bedraagt nu drie punten.

Valtteri Bottas reed in de tweede Mercedes naar de derde plaats. Pierre Gasly pakte een knappe vierde plaats in zijn AlphaTauri, voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz.



Hoewel vooraf was verwacht dat de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort chaotisch zou verlopen, bleek dat uiteindelijk niet het geval. De enige spin was van Sebastian Vettel, die na een schuiver met zijn Aston Martin in bocht 3 weer verder kon.

Ook werd vooraf verwacht dat inhalen moeilijk zou worden, maar dat bleek mee te vallen. Verstappen haalde Bottas bijvoorbeeld op een cruciaal moment in voor de leiding in de wedstrijd.

Verstappen pakt bij de start direct de leiding

Onder luid gejuich kwam polesitter Verstappen bij de start goed van zijn plek, waarna hij direct een gaatje met Hamilton kon slaan. Hoewel er wel wat chaos in de eerste ronde werd verwacht, kwamen alle coureurs ongeschonden door de openingsfase.

Er waren wel enkele schermutselingen, bijvoorbeeld tussen de beide coureurs van Alpine. Ook de Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin raakten elkaar, maar iedereen bleef op de baan.

In de twintigste ronde was Hamilton de eerste van de kop die de pits opzocht. De stop van de Brit naar nieuwe mediumbanden verliep niet helemaal vlekkeloos. Mercedes deed er zeker een seconde te lang over om de banden vast te draaien. Toen Verstappen een ronde later ook naar binnen ging, kwam de Limburger - mede dankzij een betere stop van Red Bull Racing - voor zijn titelrivaal weer de baan op.

Mercedes liet Bottas buiten, waardoor de Fin de leiding in handen kreeg. Verstappen en Hamilton kwamen wel snel dichterbij. Even leek Verstappen klem te komen zitten in een Mercedes-houdgreep, maar bij de eerste goede mogelijkheid na een foutje van Bottas zette de thuisfavoriet zijn auto ernaast op het rechte stuk. Het juichende publiek zag Verstappen daarna als leider de Tarzanbocht insturen.

Lewis Hamilton kon lang in de buurt van Max Verstappen blijven, maar wist de Limburger nooit te bedreigen. Lewis Hamilton kon lang in de buurt van Max Verstappen blijven, maar wist de Limburger nooit te bedreigen. Foto: Getty Images

Ook bij tweede pitstops behoudt Verstappen de leiding

Hamilton bleef vervolgens enige tijd in de buurt van de Nederlander, tot die van de teamleiding het sein kreeg om een gaatje te trekken. Verstappen liep daarna vrij makkelijk weg naar een voorsprong van drie seconden.

Dat kwam goed van pas op het moment dat Hamilton na 39 ronden weer de pits in dook, ditmaal voor een gebruikte set mediums. Verstappen stopte in de volgende ronde voor de tweede keer, kreeg een nieuwe set harde banden en behield de leiding.

Terwijl Hamilton vooral over zijn banden klaagde, bleef hij wel bij de leider in de buurt. Verstappen slaagde er niet in om echt weg te rijden bij zijn rivaal, mede doordat de achterblijvers flink in de weg reden.

Uiteindelijk kon Verstappen op zijn harde banden toch een gaatje slaan, doordat de mediumbanden van Hamilton het tempo niet konden volhouden. Mercedes haalde zijn kopman daarom naar binnen om nog het puntje voor de snelste rondetijd te pakken. Dat deed hij in de laatste ronde. Verstappen was toen voor een uitzinnig publiek en begeleid door een vuurwerkshow al zorgeloos als eerste over de streep gereden.

Top vijf WK-stand 1. Max Verstappen (Red Bull): 224,5 punten

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 221,5 punten

3. Valtteri Bottas (Mercedes): 123 punten

4. Lando Norris (McLaren): 114 punten

5. Sergio Pérez (Red Bull): 108 punten

Alle coureurs buiten de top drie op een ronde gezet

De coureurs uit het middenveld konden het tempo vooraan niet bijbenen. Op de top drie na werden alle coureurs door Verstappen op een ronde gezet.

Naast de fraaie vierde plek voor Gasly was een mooie rol weggelegd voor Sergio Pérez. Die moest met zijn Red Bull uit de pitsstraat starten en kreeg daarna nog een vroege ongeplande stop voor zijn kiezen. Toch wist de Mexicaan zich op te werken naar de achtste plaats. Het leverde Pérez de verkiezing Driver of the day op.

McLaren beleefde een slechte race op Zandvoort. Met slechts een puntje voor de tiende plaats van Daniel Ricciardo en twee Ferrari's in de punten, zag het de Italiaanse renstal weer passeren in de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap.

Over een week komen de coureurs alweer in actie. Het circus reist voor de derde race in drie weken tijd af naar het Italiaanse Monza.