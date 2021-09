Nyck de Vries is vereerd dat verschillende Formule 1-teams met hem praten over een stoeltje voor volgend seizoen. De 26-jarige coureur wilde zondag voor de Grand Prix van Nederland nog weinig kwijt over zijn kansen om in 2022 daadwerkelijk op de grid te staan.

"De tijd zal leren of er een stoeltje in de Formule 1 uitrolt, maar het zijn wel bijzondere tijden", zei De Vries tegen Ziggo Sport.

De Nederlander wordt in verband gebracht met Williams en Alfa Romeo. Bij Williams komt vermoedelijk een stoeltje vrij als George Russell overstapt naar Mercedes als vervanger van Valtteri Bottas. Bij Alfa Romeo stopt Kimi Räikkönen aan het einde van dit seizoen en mogelijk vertrekt ook Antonio Giovinazzi.

De Vries veroverde de wereldtitel in de Formule 2 en werd dit seizoen in een Mercedes wereldkampioen in de Formule E. Hij is ook de officiële reserverijder van het Formule 1-team van Mercedes.

"Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1", aldus de Fries.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was vrijdag in Zandvoort lovend over De Vries. "Er vinden gesprekken plaats tussen hem en teams. Voor ons is het belangrijk dat hij in de Mercedes-familie blijft", zei de Oostenrijker.

Albon concurrent voor De Vries

Alexander Albon wordt ook genoemd als optie voor Williams. De Britse Thai staat al jaren onder contract bij Red Bull, maar is dit seizoen alleen reservecoureur bij het team van Max Verstappen. Na vorig seizoen moest hij vanwege teleurstellende resultaten plaatsmaken voor Sergio Pérez.

Wolff, die met Mercedes de motoren levert aan Williams, stelt wel eisen als de 25-jarige Albon volgend jaar voor het Britse achterhoedeteam gaat rijden.

"Het is gevaarlijk om een coureur die 100 procent van Red Bull is te laten rijden met een Mercedes-motor", zei de teambaas. "Ik wil graag met hem werken, maar dan moeten ze zijn Red Bull-contract wel ontbinden."