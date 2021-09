Jan Lammers is ervan overtuigd dat de Formule 1 langer dan drie jaar verbonden blijft aan Zandvoort. Het huidige contract met de FIA loopt tot en met 2023, waardoor er na dit weekend nog minimaal twee Grands Prix zijn in Nederland.

"We hebben een overeenkomst van drie jaar, met een optie op nog twee jaren erbij. Gezien het enthousiasme bij het management van de Formule 1 en bij onze organisatie reken ik erop dat de Dutch Grand Prix in ieder geval voor vijf jaar staat", zegt de sportief directeur.

"Het is ook een exclusief contract, dus dat betekent dat als er meer races in Nederland zijn, die in Zandvoort zijn. We zitten erin voor de lange termijn", aldus Lammers.

De Formule 1 is dit weekend, ondanks meerdere rechtszaken van tegenstanders, na 36 jaar terug in Nederland, nadat de Grand Prix vorig jaar vanwege de coronapandemie werd afgelast. Volgens Lammers is het evenement tot nu een enorm succes, zei hij nog voordat de race zondag verreden was.

"Wij laten precies zien zoals zij de Formule 1 voor ogen hebben. De populariteit in ons land speelt natuurlijk mee. Toen we destijds de kaartverkoop openden, waren we binnen no-time uitverkocht. We hadden een miljoen tickets kunnen verkopen."

89 Op welke bochten moet je letten tijdens de GP in Zandvoort?

'Exacte cijfers hebben we nog niet'

Het eerste jaar is er wel een verlies van meer dan 10 miljoen euro geleden, vooral doordat door de coronabeperkingen het raceweekeinde in de Noord-Hollandse kustplaats is uitgekleed. Er zijn minder dan de begrote 100.000 bezoekers per dag toegestaan en het hele entertainmentdeel, met optredens van grote artiesten, is uit het programma geschrapt.

"De exacte cijfers hebben we nog niet, maar we lijden verlies en dat vangen we op zonder steun van de overheid. Het doet uiteraard financieel pijn. Maar we hebben een gezonde bedrijfsstructuur, dus we kunnen dat zonder risico's opvangen", zegt Lammers, die hoopt dat de komende edities wel kunnen worden gehouden op de uitbundige wijze zoals het oorspronkelijk in het draaiboek stond.

"We willen het evenement uitrollen als een festival met ook de grote artiesten op de podia, maar ik klaag absoluut niet over de beperkingen. We zijn er trots op wat we hier hebben neergezet en de reacties van alle kanten zijn zo positief, dat we er eigenlijk een beetje verlegen van worden."

De start van de Grand Prix van Nederland, met Max Verstappen vanaf poleposition, is zondag om 15.00 uur.