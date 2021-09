Protest Extinction Rebellion afgesloten op het strand

Het protest van actiegroep Extinction Rebellion is ten einde. Zo'n zeventig demonstranten voerden vanmiddag actie in Zandvoort door een fietstocht te houden. De fietstocht eindigdeΒ op de boulevard. Daar liepen de actievoerders het strand op om in het zand te gaan liggen en de tekst 'nu naar nul' te vormen.



Volgens de organisatie is "de Grand Prix op Zandvoort een toonbeeld van de onnodige uitstoot, natuurverstoring en vriendjespolitiek die onze toekomst bedreigen. Toch maakt de overheid uitzondering op uitzondering voor dit fossiele feestje."



Circuitdirecteur Robert van Overdijk noemde het protest zondagochtend een "keurig afgestemde actie". "Als zij een podium krijgen is dat helemaal prima. Wij respecteren onze tegenstanders, maar we organiseren het voor onze fans." De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, zei zondag dat er ruimte moet zijn voor "iedereen om hun mening te uiten".