Cultuursector organiseert ludieke protestactie tijdens Grand Prix



De cultuursector heeft een ludieke protestactie georganiseerd op de derde dag van de Grand Prix in Zandvoort. Via sociale media wordt er zondagmiddag verslag gedaan van de Formule 1-race onder de noemer Vol Gas Voor Cultuur.



"De actie is niet bedoeld tégen de Grand Prix, maar juist voor de cultuur", vertelt initiatiefnemer Lieven Cooiman. "Toen ik vrijdag de beelden zag in Zandvoort waren we heel blij dat er zo'n fantastisch evenement kon plaatsvinden, maar er ontstaat ook woede en verbijstering." Het voelt volgens hem als meten met twee maten, omdat bij culturele evenementen nog niet zoveel mensen mogen samenkomen. In Zandvoort komen er dagelijks zo'n 70.000 mensen samen, maar op festivals staat nog een maximum van 750 mensen volgens de coronamaatregelen.



Cooiman is niet de enige die daarover verontwaardigd is. De afgelopen dagen was er veel kritiek over de "dubbele standaard". De actie wordt gesteund door meer dan vijftien grote partijen in de branche. Onder andere de Popcoalitie, Alliantie van Evenementenbouwers, Kunsten '92, Vereniging Vrije Theaterproducenten en de bioscoopkoepel NVBF staan achter de actie. Ook Unmute Us, de organisatie die de protestmarsen in diverse steden organiseerde, steunt de actie.