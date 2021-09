Opnieuw is het al vroeg druk in Zandvoort vanwege de Grand Prix van Nederland. De verwachting is dat de badplaats ook zondag weer, net de afgelopen twee dagen, 70.000 bezoekers ontvangt voor de Formule 1-race. Op het station komt elke vijf minuten een volle trein aan.

De fans lopen vervolgens richting het circuit. Op de stations en in de treinen draagt lang niet iedereen een mondkapje, zoals verplicht is. De NS zegt dat mensen hier, waar mogelijk, wel op worden aangesproken.

Sommigen hebben ondanks het tijdstip al een biertje in de hand, anderen kopen een verse croissant of iets te drinken bij een van de kinderen die vanuit een tuintje versnaperingen verkopen.

De NS verwacht zondag weer tienduizenden mensen naar Zandvoort te brengen, evenals voorgaande dagen. Volgens een woordvoerder van de NS is de aan- en afvoer van racefans goed verlopen.

Extinction Rebellion gaat demonstreren op de fiets

De groepering Extinction Rebellion heeft aangegeven zondag op de fiets actie te voeren voor een uitstootvrije samenleving.

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft gezegd extra maatregelen te hebben genomen om te zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers. Vrijdag ontstond onder meer achter de hoofdtribune een grote mensenmassa, volgens de organisatie veroorzaakt door een technische storing bij de kassa's van de horecaverkooppunten.

Beelden van de mensenmassa zorgden voor veel ophef op sociale media en leidden tot kritiek vanuit onder meer de politiek en de entertainmentsector.

26 F1-fans weer op de been in Zandvoort

Zandvoort is weer hermetisch afgesloten

Net als op vrijdag en zaterdag is Zandvoort hermetisch afgesloten voor autoverkeer. De organisatie heeft de bijna 70.000 bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, per fiets of lopend te komen. Op de fietspaden in de omgeving van de badplaats rijden vooral mensen in oranje kleding of kleding van Red Bull, het team van Verstappen. De favoriet van vrijwel alle bezoekers begint om 15.00 uur vanaf poleposition aan de Dutch GP, die over 72 rondes gaat.

Zo'n 5 uur voor de start van de race lopen de tribunes langs het circuit in de zonovergoten duinen al aardig vol. Op alle stoeltjes van de hoofdtribune liggen rode, witte en blauwe vlaggen. De organisatie heeft er 37.000 neergelegd, waarmee langs het rechte stuk bij de start- en finishstreep een Nederlandse vlaggenzee moet ontstaan.