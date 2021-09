Kimi Räikkönen is zondag in Zandvoort de eerste Formule 1-coureur dit jaar die een Grand Prix moet laten schieten vanwege een positieve coronatest. De Formule 1 doet er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden, maar helemaal waterdicht krijg je de bubbel dus nooit.

De 41-jarige Räikkönen was donderdag en vrijdag gewoon op het circuit in Zandvoort. Zaterdag werd bekend dat de Fin positief is getest. Hij heeft overigens geen symptomen.

Formule 1-coureurs zijn ook in het tweede jaar dat er tijdens de pandemie wordt geracet, onderworpen aan een streng regime. Mondkapjes moeten overal buiten de auto worden gedragen. De rijders moeten zo veel mogelijk afstand houden, zelfs binnen hun eigen bubbel.

Zover bekend zijn alle coureurs gevaccineerd. Toch moeten ze meerdere keren per weekend een PCR-test ondergaan. Bij een positieve coronatest worden alle contacten getraceerd en moeten ook die personen in quarantaine. Reservecoureurs en -monteurs staan klaar om in te vallen.

Robert Kubica vervangt Kimi Räikkönen dit weekend bij Alfa Romeo. Robert Kubica vervangt Kimi Räikkönen dit weekend bij Alfa Romeo. Foto: Getty Images

Strenge regels gelden ook voor andere werknemers

Coureurs komen op het circuit vrijwel niet in contact met het publiek. Ook de mediasessies met journalisten ter plaatse worden voor het grootste gedeelte digitaal afgewerkt. Bij interviews met televisiejournalisten wordt 2 meter afstand gehouden.

De strenge regels die aan de coureurs worden opgelegd, gelden ook voor alle andere werknemers op het circuit. Waar ter wereld de Formule 1 ook komt, overal moeten de personen die deel uitmaken van de F1-bubbel meerdere keren worden getest, mondkapjes dragen en afstand houden.

Het is aan deze strenge regels te danken dat de Formule 1-carrousel gewoon door kan blijven draaien na een positieve test van een van de coureurs. Want dat het ondanks alle maatregelen onmogelijk is om het virus volledig buiten de deur te houden, blijkt wel uit de positieve test van Räikkönen, die dit raceweekend bij Alfa Romeo wordt vervangen door Rubert Kubica.

Lewis Hamilton miste vorig jaar een Grand Prix omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Lewis Hamilton miste vorig jaar een Grand Prix omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Foto: ANP

F1 was een van eerste sporten die weer opstartte

De Formule 1 was een van de eerste grote sporten die het seizoen vervolgde na de uitbraak van de coronapandemie. In juli vorig jaar werd het circus in Oostenrijk alweer opgebouwd voor twee races over de Red Bull Ring.

Hoewel de maatregelen destijds nog veel steviger waren dan nu, testten verschillende coureurs toch positief. Sergio Pérez, Lance Stroll en Lewis Hamilton misten vorig seizoen allemaal een of meerdere races vanwege een besmetting. Buiten het raceseizoen raakten ook Pierre Gasly, Lando Norris en Charles Leclerc besmet met het coronavirus.

Het is niet bekend wanneer de Formule 1 van plan is de coronaregels te versoepelen. Zolang er nog altijd positieve tests verschijnen bij het meereizende testcentrum van de FIA, lijken de maatregelen nog nodig. Van de 6.449 tests die een week geleden bij de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps werden afgenomen, kwamen er vijftien positief terug.