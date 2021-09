Sergio Pérez en Red Bull Racing overwegen een gridstraf te incasseren voor de Grand Prix van Nederland. De Mexicaan eindigde zaterdag als zestiende bij de kwalificatie in Zandvoort.

"Deze doet pijn, heel veel pijn", zei Pérez. "Het is moeilijk te verteren, wetende hoe goed de auto is dit weekend. We slaagden er niet in op tijd over de finish te komen."

"We kwamen 1,5 seconde tekort om nog een extra ronde te mogen rijden. Dat is extreem frustrerend, we hadden zeker de snelheid om met beide auto's op de eerste startrij te staan. Nu moeten we kijken hoe we hier nog het beste van kunnen maken. We overwegen alle opties", doelde Pérez op een potentiële motorwissel.

De Formule 1-coureurs mogen per seizoen slechts drie motoren gebruiken. Om een eventuele vierde krachtbron in de 'motorenpoule' op te nemen, moeten de rijders een gridstraf van tien plaatsen incasseren. Red Bull-topman Helmut Marko gaf tijdens de zomerstop al aan dat zowel Pérez als Max Verstappen het seizoen waarschijnlijk niet af kan maken met drie motoren.

Sergio Pérez beleefde een dramatische kwalificatie op Zandvoort. Sergio Pérez beleefde een dramatische kwalificatie op Zandvoort. Foto: ANP

Pérez wil niemand iets verwijten

Pérez had last van andere auto's en slaagde er niet in nog een extra ronde te rijden. Hoewel hij op de verkeerde tijd op de verkeerde plek op de baan zat, wil de tweevoudig Grand Prix-winnaar zijn team niets verwijten.

"We gaan intern analyseren wat er fout is gegaan", vervolgde Pérez. "Ik neem niemand persoonlijk iets kwalijk, maar als team zijn we allemaal verantwoordelijk. Dat is ook de kracht van ons team."

Pérez, die vorig jaar de overstap maakte van Racing Point naar Red Bull, kende een veelbelovende start bij zijn nieuwe werkgever. Hij won de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar wist in de races daarna nauwelijks nog indruk te maken. Ondanks zijn mindere prestaties werd zijn contract anderhalve week geleden met een jaar verlengd.

Max Verstappen pakte poleposition in Zandvoort, waar de Formule 1-coureurs na 36 jaar weer racen. Lewis Hamilton start als tweede. De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.