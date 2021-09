Lewis Hamilton kon na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland rekenen op wat boegeroep, maar ook op gejuich. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde vlak achter Max Verstappen als tweede in Zandvoort.

"Ik zag gisteren een vliegtuigje overvliegen dat me succes wenste", zei Hamilton op de persconferentie. "Ik weet dat ik ook hier in Nederland fans heb. Ik ben iedereen dankbaar die me hier steunt."

Een paar minuten eerder had Hamilton de Nederlandse fans ook al bedankt. "Ik vind het altijd fijn om hier in dit land te komen", zei Hamilton, die regelmatig Amsterdam bezoekt. "Het was fantastisch om te zien dat het volledige rechte stuk vol zat. Dat hebben we dit seizoen nog niet zo vaak gezien."

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Zandvoort, de eerste Formule 1-race op Nederlandse bodem in 36 jaar, was het uitjouwen van Hamilton een van de onderwerpen van gesprek. Zo riep sportief directeur Jan Lammers de Nederlandse supporters op respectvol te zijn voor Hamilton.

"Max heeft geweldig werk geleverd en verdient het om op poleposition te staan. Hij perste er een fenomenale ronde uit, al kwam ik nog heel dichtbij", aldus Hamilton.

Lewis Hamilton moest zaterdag in Zandvoort genoegen nemen met de tweede plek in de kwalificatie. Lewis Hamilton moest zaterdag in Zandvoort genoegen nemen met de tweede plek in de kwalificatie. Foto: Getty Images

Hamilton verwacht zware Grand Prix

Hamilton, die niet de illusie lijkt te hebben dat hij Verstappen zondag kan verslaan, miste vrijdag een groot gedeelte van de tweede vrije training. "Daardoor heb ik helemaal geen longruns kunnen afwerken", vervolgde de Brit.

"Ik weet dus ook niet hoe de baan aanvoelt als er veel brandstof in de auto zit. Ik heb alleen mijn referentie uit 2005, toen ik hier in de Formule 3 reed. Het wordt ongetwijfeld zwaar. Max en zijn team waren bovendien ook sneller dan wij tijdens de longruns van Valtteri (Bottas, red.). Inhalen is niet makkelijk, dus wie weet wordt de strategie cruciaal."

Hamilton wordt in zijn rug gesteund door Valtteri Bottas, die de Grand Prix van Nederland als derde kan beginnen. Verstappen kan niet rekenen op de steun van zijn teamgenoot. Sergio Pérez beleefde een dramatische kwalificatie en moet als zestiende aan de race beginnen.

De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.