Max Verstappen genoot zaterdag met volle teugen van de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De coureur van Red Bull Racing was in de beslissende sessie voor eigen publiek net iets sneller dan zijn grote concurrent Lewis Hamilton en pakte poleposition.

De ruim zeventigduizend Nederlanders op Circuit Zandvoort bleven minutenlang juichen toen Verstappen 0,038 seconden marge hield op Hamilton. Zelfs op de persconferentie, een kwartier na afloop van de kwalificatie, waren de fans nog te horen.

"In Oostenrijk en België was het ook een groot feest. Maar hier wist ik van tevoren dat de fans niet zo ver hoefden te reizen en dat het zelfs nog beter zou worden", zei Verstappen.

"Het is echt ongelooflijk om zoveel oranje supporters op de tribunes te zien. En dan te bedenken dat dit nog niet eens de maximale capaciteit van het circuit is. Ze werden helemaal gek toen ik over de streep kwam. Ik kan ze zelfs nu nog horen."

De 23-jarige Verstappen verbeterde zich in de slotfase van Q3 nog iets en pakte pole met een rondetijd van 1.08,885. Hamilton bleef daar met 1.08,923 maar net boven, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas de derde tijd klokte: 1.09,222.

Verstappen verwacht geen makkelijke zondag

Het is de tiende keer in zijn carrière dat Verstappen een Formule 1-race van poleposition mag starten. Hoewel het in Zandvoort relatief lastig inhalen is, benadrukt de Nederlander dat het geen vanzelfsprekendheid is dat hij zondag de race gaat winnen.

"Het is moeilijk inhalen hier, dus ik ben blij dat ik vooraan sta. Het was al heel moeilijk om in de kwalificatie genoeg ruimte voor een vrije ronde te vinden. Niettemin wordt het een zware race, vooral ook door de banden die in de snelle bochten hard slijten. We gaan er het beste van maken."

De Grand Prix van Nederland, die voor het eerst in 36 jaar wordt gehouden, begint zondag om 15.00 uur.