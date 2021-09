Max Verstappen heeft zaterdag nipt beslag gelegd op de poleposition voor de Grand Prix van Nederland. De Red Bull-coureur was in de kwalificatie op Circuit Zandvoort 0,038 sneller dan zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton in de Mercedes.

Thuisfavoriet Verstappen leek voor de volle tribunes in Zandvoort lang met overmacht naar de pole te kunnen rijden, maar uiteindelijk werd het in de slotminuten nog een spannende strijd.

De Limburger klokte in zijn laatste poging een tijd van 1.08,885. WK-leider Hamilton zette daar in zijn slotpoging een 1.08,923 tegenover. Dat leverde voor Verstappen de zesde pole in zeven races op en zijn zevende in totaal dit seizoen.

Valtteri Bottas reed in de tweede Mercedes naar de derde tijd. Pierre Gasly pakte met zijn AlphaTauri een knappe vierde startplaats. De Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz legden beslag op de vijfde en zesde startpositie.

Antonio Giovinazzi is de opvallendste naam in de top tien. De Italiaan moet met zijn Alfa Romeo normaal gesproken knokken om het eerste deel van de kwalificatie door te komen, maar hij reed op Zandvoort naar een verrassende zevende startpositie.

Verstappen-fans vieren de pole van de thuisfavoriet. Verstappen-fans vieren de pole van de thuisfavoriet. Foto: Getty Images

Beide Williams-coureurs in de fout

In Q2 werd de kwalificatie twee keer onderbroken. De eerste rode vlag ging uit nadat George Russell van de baan was geschoten bij het uitkomen van bocht 13. De jonge Brit wist zijn Williams wel weer uit de grindbak te sturen, maar toen had de wedstrijdleiding de sessie al stilgelegd. Na een korte tussenkomst van bezemwagens kon de kwalificatie worden hervat.

De tweede onderbreking kwam opnieuw op naam van een Williams-coureur. Nicholas Latifi ging in bocht 8 hard van de baan en klapte vol in de beschermende kussens. De Canadees stapte ongedeerd uit. Q2 was na deze crash direct ten einde, waardoor onder meer Lando Norris zijn tijd niet meer kon verbeteren. De McLaren-coureur start zondag als dertiende.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.08,885

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,038

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,337

4. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,593

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,642

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,652

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,705

8. Esteban Ocon (Alpine): +1,048

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,071

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,281

Vettel en Pérez al in Q1 uitgeschakeld

In het eerste deel van de kwalificatie vielen al twee grote namen af. Sebastian Vettel werd in zijn laatste poging een snelle ronde neer te zetten flink gehinderd door de beide coureurs Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan Q1. De Mexicaan klaagde ook over veel verkeer op de baan. Pérez was vooral het slachtoffer van de korte baan in Zandvoort, waardoor de rondetijden dicht op elkaar zitten.

De Grand Prix van Nederland start zondag om 15.00 uur. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de koningsklasse van de autosport weer een race afwerkt in de badplaats.