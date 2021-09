De politie, de gemeente Zandvoort en de organisatie van de Grand Prix van Nederland zijn zaterdag tevreden over de drukte en de manier waarop de bezoekers van het evenement zich gedragen. "De drukte is te handelen en we constateren dat de genomen maatregelen werken", laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Dat is de uitkomst van een afstemmingsoverleg met alle betrokken partijen. Bij dat overleg zijn de brandweer, de politie, de gemeente en de organisatie, maar ook de NS en Rijkswaterstaat aanwezig.

Ook verslaggevers van NU.nl ter plaatse constateren dat er minder problemen zijn met de drukte dan vrijdag op momenten het geval was. Op de tribune lijken veel bezoekers vooralsnog op hun stoel te blijven zitten.

Een filmpje van een flinke opstopping bij de ingang van het terrein leidde vrijdag tot veel woedende reacties op sociale media.