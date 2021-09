Max Verstappen lijkt klaar voor de strijd om poleposition voor de Grand Prix van Nederland. De Red Bull Racing-coureur klokte zaterdag in de laatste vrije training op Circuit Zandvoort veruit de snelste tijd. Om 15.00 uur start de kwalificatie.

De Nederlander was in de slottraining met een tijd van 1.09,623 ruim een halve seconde sneller dan Valtteri Bottas van Mercedes. Hoewel hij over de hele ronde rapper was dan de Fin, werd Verstappen in de laatste sector wel geholpen door de slipstream van zijn voor hem rijdende teamgenoot Sergio Pérez.

Lewis Hamilton was goed voor de derde tijd. De WK-leider was in zijn Mercedes bijna acht tienden langzamer dan Verstappen. De Brit reed duidelijk een ander programma dan zijn concurrenten. Hamilton moest veel ronden rijden omdat hij daar vrijdag door een probleem nauwelijks aan toegekomen was.

Pérez klokte in de tweede Red Bull de vierde tijd. Achter de Mexicaan was Fernando Alonso (Alpine) goed voor de vijfde tijd.

Top tien derde vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.09,623

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,556

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,794

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,903

5. Fernando Alonso (Alpine): +1,047

6. Lando Norris (McLaren): +1,158

7. Lance Stroll (Aston Martin): +1,219

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,249

9. Charles Leclerc (Ferrari): +1,273

10. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,328

Rode vlag wegens crash Sainz

De training werd na twintig minuten kortstondig stilgelegd vanwege een crash van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur raakte de controle kwijt bij het insturen van de Hugenholtzbocht en klapte daar aan de buitenkant in de beschermende kussens. De flink beschadigde auto van de Spanjaard werd met een kraan van het asfalt getild.

Ferrari was in de tweede vrije training nog met twee auto's bovenaan de tijdenlijst te vinden. In de slotsessie kwam ook Charles Leclerc niet goed uit de verf. De Monegask kwam niet verder dan de negende tijd, op 1,2 seconden van Verstappen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland is zaterdagmiddag om 15.00 uur. De race is zondag op hetzelfde tijdstip.