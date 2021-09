NS: Ruim 23.000 reizigers, alles gaat goed

De NS heeft zaterdag tot 12.30 uur 23.796 reizigers naar Zandvoort gebracht. De NS spreekt van een "feestelijke sfeer op stations en in de treinen".



Volgens een woordvoerder van de NS "doen de reizigers over het algemeen hun best om zich aan de coronaregels te houden". Zowel in de treinen als op de perrons spreken conducteurs mensen die geen mondkapje op hebben aan op hun gedrag. "Als een trein echt vol is, dan moeten mensen wachten op de volgende", aldus de zegsman. "Dat snappen ze over het algemeen wel."