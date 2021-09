Max Verstappen wordt niet gestraft voor het inhalen tijdens een rodevlagsituatie tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland op vrijdag.

Verstappen moest zich zaterdagochtend bij de stewards melden. Een concurrerend team had een klacht ingediend, waarna de wedstrijdleiding een onderzoek instelde.

Volgens de verklaring van de wedstrijdleiding haalde Verstappen Lance Stroll in op het rechte stuk tussen bocht 10 en 11. De mogelijke overtreding werd vastgesteld om 15.10 uur, het moment waarop Lewis Hamilton was stilgevallen met een kapotte Mercedes.

De wedstrijdleiding legde de sessie stil omdat de auto van de zevenvoudig wereldkampioen op een gevaarlijk punt op Circuit Zandvoort stond.

'Verstappen ging onmiddellijk van het gas'

Verstappen was op dat moment bezig aan een snelle ronde, Stroll juist niet. Daardoor was er sprake van een flink snelheidsverschil. "Ik heb de data bekeken, Max stopte vrijwel meteen toen de rode vlag uitging", zei Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vrijdag al.

Dat werd beaamd door de stewards. "Verstappen ging onmiddellijk van het gas en op de rem toen het rode licht op zijn stuur ging branden. Hij ging op dat moment 260 kilometer per uur. Stroll ging 110 kilometer per uur. Het momentum van Verstappen bracht hem voorbij Stroll", was de officiële lezing.

De GP van Nederland wordt zaterdag hervat met de derde en laatste vrije training, mét Verstappen dus. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma, waarna zondag vanaf 15.00 uur de race wordt verreden. Het is de eerste keer in 36 jaar dat de Formule 1 is neergestreken in Zandvoort.