Kimi Räikkönen mist dit weekend de Grand Prix van Nederland. De 41-jarige Fin testte donderdag in Zandvoort positief op het coronavirus. Enkelvoudig Grand Prix-winnaar Robert Kubica is zijn vervanger bij Alfa Romeo.

Räikkönen, die woensdag nog aankondigde na dit seizoen te stoppen met Formule 1, vertoont volgens Alfa Romeo geen symptomen van COVID-19 en heeft ook geen klachten. Na de positieve test is hij direct in zelfisolatie in zijn hotel gegaan. Volgens de Formule 1 zijn alle contacten van Räikkönen getraceerd en heeft zijn positieve test geen invloed op het verloop van de rest van het weekend.

Door de positieve test van Räikkönen maakt Kubica zijn rentree in de koningsklasse van de autosport. De 36-jarige Pool reed tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2019 als coureur van Williams zijn laatste race in de Formule 1. Hij was de afgelopen twee jaar al reserverijder bij Alfa Romeo.

Räikkönen is dit seizoen de eerste Formule 1-coureur die een Grand Prix moet missen als gevolg van een positieve test. Vorig jaar misten Lance Stroll, Lewis Hamilton en Sergio Pérez een Grand Prix na een coronabesmetting.

Kubica raakte zwaargewond bij rallyongeluk

Kubica gold jaren geleden als een van de grootste talenten in de Formule 1. In 2008 boekte hij als 23-jarige coureur van BMW Sauber zijn eerste Grand Prix-zege. Na een zwaar rallyongeluk in februari 2011 leek de loopbaan van Kubica, die bij de crash bijna zijn rechterarm verloor, echter abrupt ten einde te komen.

In 2019 kreeg Kubica bij Williams de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Zijn terugkeer werd echter geen succes. Alleen in de Grand Prix van Duitsland wist hij met een tiende plek een punt te scoren.

Het was vrijdag de eerste keer in 36 jaar dat de Formule 1 een officiële sessie afwerkte op het circuit van Zandvoort. Zaterdag om 12.00 uur wordt het Grand Prix-weekend hervat met de derde training en om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 15.00 uur.