Hoewel hij slechts drie rondes heeft gereden, genoot Lewis Hamilton vrijdag met volle teugen van Circuit Zandvoort. De zevenvoudig wereldkampioen viel in de tweede vrije training al na twee rondes stil met een technisch probleem en kon daarna niet meer in actie komen.

"Dit is niet het einde van de wereld", relativeerde Hamilton meteen. "We hebben hartstikke mooi weer gehad en het is heel bijzonder om al die mensen hier op een vrijdag te zien. Ze nemen een fantastische energie met zich mee."

"Helaas heb ik in de middagsessie maar één getimede ronde kunnen rijden. Maar wat was het gaaf, deze baan is episch", vervolgde Hamilton, die in 2005 de Marlboro Masters Formule 3 op Zandvoort won. "Maar het is pas echt te gek om hier in een Formule 1-auto te rijden."

De 36-jarige Hamilton plaatste nog wel een kanttekening bij het circuit. "Ik denk niet dat we zondag kunnen inhalen en het is lastig om auto's te volgen. Maar om hier te rijden is gewoon gaaf."

Lewis Hamilton valt aan het begin van de tweede vrije training stil met technische problemen. Foto: Getty Images

Hamilton weet niet wat oorzaak technisch probleem is

Kort na afloop van de vrije training had Hamilton nog geen verklaring voor zijn technische probleem. "Ik weet niet wat er gebeurde. Opeens was mijn auto vermogen kwijt", aldus de Mercedes-coureur, die vanwege een rode vlag in de eerste training ook al weinig kon rijden.

"Valtteri (Bottas, red.) had wel een goede sessie. Dat is ook voor mij belangrijk. Hopelijk kunnen we morgen het een en ander goed maken. In de rondes die ik reed, voelde ik mij wel goed in de auto."

Ferrari-coureur Charles Leclerc besloot de vrijdag op Zandvoort verrassend als snelste, vlak voor teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen eindigde als vijfde in de tweede vrije training.

Het was vrijdag voor het eerst in 36 jaar dat de Formule 1 een officiële sessie afwerkte op het circuit van Zandvoort. Zaterdag om 12.00 uur wordt het Grand Prix-weekend hervat met de derde training en om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 15.00 uur.