Max Verstappen kijkt met een redelijk tevreden gevoel terug op de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Nederland. De 23-jarige Limburger sloot vrijdag de tweede sessie op Circuit Zandvoort af met een vijfde tijd.

"Mijn snelste ronde was niet representatief voor waar we werkelijk staan", zei Verstappen. "Ik reed die ronde op oudere banden en na één ronde beginnen de banden al minder te worden. In eerdere rondes had ik geen vrije baan of kwam er opeens een rode vlag."

"Over één ronde moeten we nog snelheid zien te vinden, maar de longruns zagen er wel heel sterk uit. Dat is goed, maar vooraan starten is hier ook heel belangrijk. We moeten goed kijken om te zien wat we nog kunnen verbeteren."

Ferrari-coureur Charles Leclerc besloot de vrijdag op Zandvoort verrassend als snelste, vlak voor teamgenoot Carlos Sainz. Lewis Hamilton zag zijn tweede training al snel ten einde komen door een technisch probleem.

Max Verstappen genoot van de oranje tribunes op Circuit Zandvoort. Foto: Getty Images

Verstappen geniet van eerste dag op Zandvoort

Verstappen was lovend over het circuit en genoot van de tienduizenden fans die vrijdag al aanwezig waren. "Ik heb echt een heel leuke dag gehad", vervolgde hij.

"Het was geweldig om al die mensen op de volle tribunes in het oranje te zien. Het is een kort circuit, maar wel met een aantal heel snelle bochten. Dat maakt het leuk om te rijden."

Het was vrijdag voor het eerst in 36 jaar dat de Formule 1 een officiële sessie afwerkte op het circuit van Zandvoort. Zaterdag om 12.00 uur wordt het Grand Prix-weekend hervat met de derde training en om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 15.00 uur.