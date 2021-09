Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland respectievelijk de eerste en tweede tijd op de klokken gezet. Max Verstappen reed in zijn Red Bull de vijfde tijd. Lewis Hamilton viel al vroeg stil vanwege een motorprobleem.

Leclerc ging op Zandvoort rond in een tijd van 1.10,902. Zijn Spaanse teamgenoot Sainz was 0,154 langzamer. De derde rondetijd werd gereden door Esteban Ocon in de Alpine. De Fransman reed een 1.11,074.

Onder meer door twee rode vlag-situaties en drukte op de baan was het voor de coureurs moeilijk om een tijd neer te zetten. Verstappen klaagde na de tweede onderbreking vanwege een spin van Nikita Mazepin dat hij maar geen vrije ronde op de baan kreeg.

De eerste rode vlag ging uit na een probleem voor Hamilton. Dat ontstand na tien minuten in de training. De Brit rapporteerde naar zijn team een mankement aan de Mercedes-motor, waarna hij te horen kreeg dat hij langs de baan moest stoppen. Dat deed de WK-leider in bocht acht, waarna de auto achter de vangrail werd geduwd.

De training was daarmee voorbij voor Hamilton. In de eerste vrije training ging al 37 minuten aan voorbereidingstijd in rook op door een probleem bij Sebastian Vettel, voor Hamilton is de tijd om zijn auto nu nog goed af te stellen op Zandvoort nu wel erg spaarzaam. Alleen zaterdag om 12.00 uur is er nog een uur training.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.10,902

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,154

3. Esteban Ocon (Alpine): +0.172

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,230

5. Max Verstappen (Red Bull): +0,362

6. Fernando Alonso (Alpine): +0,378

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,560

8. Lando Norris (McLaren): +0,586

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,776

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,811

Langere runs op de softbanden

Terwijl Hamilton werd teruggebracht naar de pits gingen de andere coureurs verder met hun programma. Verstappen reed eerst 10 ronden op de gele mediumbanden. Daarna stapte hij net als de meeste coureurs vooraan op de zachte rode banden.

Op die banden waren de Ferrari's het snelste, al is niet duidelijk met hoeveel benzine in de tank iedereen reed en of ze zich hebben gericht op een kwalificatie-simulatie of juist bezig waren met voorbereiding op de race. Verstappen deed een langste run van 20 ronden op de zachte band. Valtteri Bottas deed in de overgebleven tweede Mercedes hetzelfde.