Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft vrijdag in Zandvoort bevestigd dat Nyck de Vries in gesprek is met Formule 1-teams. De wereldkampioen in de Formule E hoopt volgend jaar uit te kunnen komen in de koningsklasse van de autosport.

"Nyck is een Mercedes-coureur in de Formule E. Hij is wereldkampioen geworden en heeft ons aan de wereldtitel geholpen", zei Wolff op een persconferentie op Circuit Zandvoort.

"Ik bewonderde zijn beslissing om bij ons fabrieksteam te komen en nu zien de mensen zijn talent. Er vinden gesprekken plaats. Voor ons is het belangrijk dat hij in de Mercedes-familie blijft."

De 26-jarige De Vries, die vorige maand de wereldtitel veroverde in de Formule E, wordt in Britse media al weken genoemd als vervanger van George Russell bij Williams, die op zijn beurt weer naar Mercedes zou gaan. Ook viel zijn naam onlangs bij Alfa Romeo.

De Vries heeft concurrentie van Albon

Wolff zei op dezelfde persconferentie dat De Vries concurrentie heeft van Alexander Albon. "Veel zal van hem afhangen", vertelde Wolff over de voormalig teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull doet er volgens teambaas Christian Horner alles aan om de Britse Thai volgend seizoen weer aan een stoeltje te helpen. "Albon is daarom een belangrijke speler op de rijdersmarkt", legde Wolff uit.

Een aantal dagen nadat De Vries zijn wereldtitel veiligstelde, kondigde Mercedes aan na 2022 te stoppen met Formule E. Komend seizoen kan de coureur uit Sneek dus nog in de elektrische klasse aan de slag.

Dat zou Wolff ook graag zien. "Nyck heeft de ambitie om Formule 1 te rijden, maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik hem niet kwijt wil raken voor ons Formule E-project."

Wolff zei anderhalve maand geleden ook al dat hij vond dat De Vries een kans in de Formule 1 verdiende. De Nederlander is al reservecoureur bij de Duitse renstal.