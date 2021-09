Volgens prins Bernhard is er maar "een kleine groep" tegenstanders van de Formule 1-race en hebben de organisatoren alles "volgens de regels" gedaan. Dat zei hij vrijdag voor de eerste vrije training tegen Ziggo Sport

De prins, die mede-eigenaar is van Circuit Zandvoort, reageerde voor het eerst op kritiek uit de evenementensector en van natuurorganisaties over het organiseren van de Formule 1-race op het circuit in de Noord-Hollandse badplaats.

"Ik denk dat er een heleboel mensen voor zijn en er zijn soms ook mensen die, ook met een goede reden, ergens tegen zijn. Die krijgen natuurlijk ook een podium", zei de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. "En je ziet nu dat de mensen die voor zijn echt aan het genieten zijn en dat je ook ziet hoe blij ze zijn. Dat geeft zo veel energie."

Bernhard en de andere organisatoren kregen de afgelopen weken veel kritiek, met name uit de evenementenwereld. De sector vond het niet eerlijk dat Zandvoort wel tienduizenden mensen mocht ontvangen terwijl festivals verboden zijn.

Ook kwam de prins onder vuur te liggen nadat duidelijk werd dat hij Chef'Special had gevraagd gratis op te treden. Een milieuorganisatie probeerde de race afgelopen week te stoppen via een gang naar de rechter.

'We liggen onder een loep'

De prins, die tot vrijdag niet wilde reageren, ging niet in op de vraag of de kritiek hem raakt. Volgens hem is "het natuurlijk maar een kleine groep mensen" die tegen is en heeft de organisatie alles goed gedaan.

"De rechter en allemaal andere mensen hebben ernaar gekeken. We hebben het allemaal volgens de regels gedaan. We liggen onder een loep en proberen in die zin het beste jongetje van de klas te zijn."

Het zien van de eerste raceauto's op de baan en de vele fans op de tribunes liet Bernhard niet onberoerd. "Kippenvel, zo gaaf om te zien", zei hij daarover. "En in dit weer, dat is natuurlijk een geschenk van God. Echt fantastisch."