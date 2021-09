Max Verstappen heeft vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Nederlandse Grand Prix de tweede tijd geklokt. WK-leider Lewis Hamilton was met een tijd van 1.11,500 de snelste op Zandvoort. Door een probleem aan de auto van Sebastian Vettel lag de training landurig stil.

Verstappen kwam met de Red Bull 0,097 tekort op de tijd van zijn grote titelrivaal in de Mercedes. Carlos Sainz was in de Ferrari nipt langzamer dan Verstappen, waarmee de Spanjaard goed was voor de derde tijd.

Veel kostbare tijd voor de coureurs om aan het circuit te wennen ging verloren door een probleem bij Vettel. Die viel na ruim twintig minuten training stil na de Tarzanbocht. De Duitser liet aan het team weten dat er een motorprobleem was aan zijn rokende Aston Martin.

Nadat hij was uitgestapt, pakte de viervoudig wereldkampioen zelf een brandblusser. Vervolgens ontstond er enige constenatie omdat het volgens Vettel niet om een goede blusser ging.

Auto kan niet worden verplaatst vanwege elektrisch gevaar

De auto van Vettel kon daarna lang niet worden verplaatst, vermoedelijk omdat er een probleem was ontstaan met de hybride-aandrijving van de motor. Dit elektrische systeem kan onveilige situaties opleveren.

Monteurs van Aston Martin moesten met speciale handschoenen helpen om de auto verplaatsbaar te maken. Al met al lag de training 37 minuten stil, terwijl de klok van de sessie van een uur gewoon doortikte.

Sebastian Vettel in actie met een brandblusser Sebastian Vettel in actie met een brandblusser Foto: Getty Images

Uitslag korte training zegt nog weinig over de slagorde

In de minuten die nog overbleven gingen de meeste coureurs nog even de baan op met de rode softbanden. Verstappen deed twee pogingen om de tijd van Hamilton te verbeteren, maar kwam uiteindelijk net te kort.

Ferrari beleefde een goeie eerste training. Naast Sainz met de derde tijd was de vierde tijd voor Charles Leclerc. De Monegask was 0,123 langzamer dan Hamilton. Valtteri Bottas was in de tweede Mercedes goed voor de vijfde tijd.

Omdat de training zo kort was, zegt de tijdenlijst nog weinig over de uiteindelijke slagorde. De engineers en monteurs van de teams gaan nu aan de slag om de auto's beter af te stellen.

Om 15.00 uur volgt er een tweede vrije training, die door de coureurs optimaal benut zal moeten worden om zich voor te bereiden op de kwalificatie van zaterdag en de race op zondag.