Politie Zandvoort extra alert op verkeer via het strand

De politie in Zandvoort is extra alert op mogelijk verkeer dat via het strand komt, zegt burgemeester David Moolenburgh. Dat is omdat vrijdagochtend ongeveer tien boeren vanuit Noordwijk over het strand de entree van het Formule 1-circuit in Zandvoort hadden weten te bereiken, terwijl alle wegen naar de kustplaats zijn afgesloten.



De boeren waren gekomen om aandacht te vragen voor "het lastige parket" waarin zij momenteel zitten door stikstofrestricties, aldus een van de demonstranten. De burgemeester zegt dat de boeren kort na het toespreken van de media zijn vertrokken. De politie had de situatie volgens Moolenburgh onder controle.