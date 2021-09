NS waarschuwt voor drukke treinen en stations

Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met grote drukte in de treinen en op de stations. Dit kan leiden tot een langere reis- of wachttijd bij overstappen op de trein naar Zandvoort. "We gaan uit van gemiddeld een half uur", aldus de NS.



Volgens de NS-woordvoerder begon het rond 9.30 uur op Amsterdam Centraal druk te worden. "We zien een gestage stroom oranje en blauwe fans." Omdat er elke vijf minuten achthonderd fans meekomen, zit er volgens de zegsman wel een "behoorlijke" doorloop in. "En het liep vanaf vroeg al door."