Gemeente Zandvoort: Nu rustiger na hele drukke piekmomenten

Het was vrijdag richting het Formule 1-circuit in Zandvoort "op piekmomenten even heel druk". Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. Inmiddels hebben de meeste raceliefhebbers hun plek op de tribunes gevonden en is het "veel en veel rustiger".



Op straat staan handhavers die de bezoekers aanwijzingen geven. Ook zitten er stewards op hoge scheidsrechtersstoelen en staan er borden om mensen te wijzen op de afstandsmaatregel. Volgens de gemeente wordt er goed toegezien en is er goed gehandeld door de mensen op straat. "Voor een deel komt het ook aan op eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers. En als het echt te ingewikkeld wordt, kunnen we nog opschalen."



De vergelijking met festivaldrukte wil de woordvoerder niet maken. "Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. Het is absoluut geen festival."