George Russell heeft onlangs te horen gekregen voor welk team hij volgend jaar rijdt. De 23-jarige Brit van Williams wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Mercedes. Huidig Mercedes-coureur Valtteri Bottas bleef donderdag op de persconferenties in Zandvoort juist vaag over zijn toekomst.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Ja, ik weet waar ik volgend jaar ga rijden", zei Russell. "Maar op dit moment is er voor mij niets om aan te kondigen, het is hetzelfde als afgelopen week op Spa. Ik wist voor die Grand Prix al wat er met mijn toekomst gaat gebeuren."

Het is inmiddels een publiek geheim dat Russell inderdaad het stoeltje van Bottas krijgt. Een week geleden op Spa zei teambaas Toto Wolff dat de beslissing al was genomen, maar dat er alleen nog "voor beide coureurs een uitdagend programma" moest worden gevonden.

"Ik heb het al eerder gezegd, maar ik heb geen zin om hier te gaan zitten liegen", vervolgde Russell, die in de verregende Belgische Grand Prix als tweede eindigde. "De waarheid is: voor mij is er op dit moment niets om aan te kondigen."

De jonge Russell is al jaren onderdeel van het talentenprogramma van Mercedes en maakt in zijn eerste Formule 1-seizoenen een ijzersterke indruk. Hij rijdt dit jaar voor het derde seizoen op rij bij Williams en zou binnen Mercedes worden gezien als de potentiële opvolger van Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas wilde in Zandvoort weinig kwijt over zijn toekomst. Valtteri Bottas wilde in Zandvoort weinig kwijt over zijn toekomst. Foto: ANP

Bottas blijft juist vaag over toekomst

Ook Bottas werd op de persconferentie gevraagd naar zijn toekomst. De 32-jarige Fin wilde er weinig over kwijt, behalve dan dat hij komend weekend niet met een aankondiging komt. "Er wordt de komende dagen niets bekendgemaakt", aldus Bottas, die bezig is aan zijn vijfde seizoen als Mercedes-coureur.

"Waar ik naar op zoek ben? Een meerjarig contract bij een team zou fijn zijn. Dat heb ik nog nooit gehad in de Formule 1. Het moet uitdagend en leuk zijn. Anders heeft het geen zin. Ik heb nog een paar goede jaren te gaan en wil zeker nog doorgaan in de Formule 1."

Terwijl Hamilton de WK-stand aanvoert, komt Bottas nauwelijks uit de verf. De voormalig Williams-coureur bezet met 108 punten de vierde plek in de WK-stand en heeft een achterstand van 94,5 punten op Hamilton.

Lewis Hamilton kwam donderdag in het oranje aan in Zandvoort. Lewis Hamilton kwam donderdag in het oranje aan in Zandvoort. Foto: ANP

Hamilton: 'Hoef me niet te bewijzen voor nieuwe teamgenoot'

Ook Hamilton ging op zijn persconferentie in op een eventuele nieuwe teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen vindt het mooi dat een nieuwe generatie coureurs zich aandient. "Ik wil niet verliezen van een jongeling, maar het is ook wel weer mooi om die jongere generatie door te zien komen", aldus de 36-jarige Brit.

"Ik herken er veel van mezelf in. De sport is afhankelijk van die gasten. Bij ons team weten we goed hoe we met twee goede coureurs moeten werken. Daar hebben we natuurlijk eerder wel fouten mee gemaakt", doelde hij op zijn moeizame verstandhouding met Nico Rosberg.

"Als er een nieuw iemand komt, zou het misschien nog wel anders zijn. Maar George loopt al een tijdje bij ons rond, hij kent de omgeving goed. Maar dit weekend moeten Valtteri en ik gewoon aan het werk. Valtteri is een goed mens en hij geeft nooit op. En hij heeft mij geholpen met het winnen van de kampioenschappen."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland begint vrijdag om 11.30 uur. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.