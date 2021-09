Kimi Räikkönen is niet geëmotioneerd door zijn naderende pensioen. De 41-jarige Fin van Alfa Romeo kondigde woensdag aan na dit jaar te stoppen met Formule 1. De wereldkampioen van 2007 lichtte zijn aanstaande vertrek toe op Circuit Zandvoort.

De doorgaans zwijgzame Raïkkönen kijkt vooral uit naar een lege agenda. Na zijn debuut in 2001 had de Fin naar eigen zeggen altijd te maken met "een schema".

"Er is altijd weer een datum waarop je dingen moet. Zelfs in de twee jaar dat ik er tussenuit was om rally's te rijden, had ik daarmee te maken", legde hij uit.

"Dus nee, ik heb voorlopig geen plannen", glimlachte de 41-jarige coureur. "Het is een van de hoofdredenen om er mee te stoppen en wat anders te gaan doen. Er komt echt veel werk kijken bij Formule 1-coureur zijn, het is niet alleen maar racen."

De in Zwitserland woonachtige Raïkkönen werd door de eigenaren van het Alfa Romeo-team rond Kerst al gevraagd wat zijn plannen voor 2022 waren. "Toen heb ik al aangekondigd dat ik er voor 95 procent zeker van was dat ik wilde stoppen."

Veel coureurs stappen na hun loopbaan in de Formule 1 nog over naar een andere raceklasse, maar Raïkkönen weet nog niet of hij daarvoor te porren is. "Daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Misschien stap ik wel weer eens achter het stuur, misschien niet. Ik kijk nu eerst uit naar vrije tijd met mijn gezin."

Andere coureurs gaan de stilte missen

De andere coureurs waren donderdag op Zandvoort vol lof over de oudste deelnemer. Al gaven ze ook wel toe dat het moeilijk is om Raïkkönen te leren kennen.

"Kimi praat niet zo veel met de andere coureurs", knipoogde Esteban Ocon. Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo stelden vast dat ze vooral de stilte rond de Fin gaan missen. "De ongemakkelijke stilte", voegde Ricciardo lachend toe.

Kimi Raïkkönen verkent Circuit Zandvoort. Kimi Raïkkönen verkent Circuit Zandvoort. Foto: Getty Images

'Kimi was altijd stevig in duels, maar fair'

Lewis Hamilton, die Raïkkönen in 2007 opvolgde bij McLaren, herinnert zich nog dat hij op jonge leeftijd fan was van 'The Iceman'. "Als we een Formule 1-spelletje speelden op de computer was ik altijd Kimi", zei de zevenvoudig wereldkampioen.

"Vreemd eigenlijk dat je daarna jaren tegen hem hebt gereden. Ik heb zelfs een titel aan hem verloren", memoreerde Hamilton de spannende apotheose van het seizoen 2007.

"Kimi is vooral een fijne coureur om mee in duel te zijn", zei generatiegenoot Fernando Alonso. "Als je naast hem rijdt, weet je gewoon dat hij geen rare dingen gaat doen." Hamilton: "Het is altijd goed om met hem in gevecht te zijn. Kimi racet stevig, maar altijd fair."