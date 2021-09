Zestien jaar geleden kwam Lewis Hamilton voor het laatst in actie op Circuit Zandvoort, destijds in de Formule 3. Ondanks het soms gebrekkige geheugen van de Brit herinnert hij zich het duincircuit nog goed. "Het is een prachtige baan."

De zevenvoudig wereldkampioen schoof donderdag in een geel-oranje pak aan op de persconferentie voor de Nederlandse Grand Prix. "Oranje staat me altijd wel goed", knipoogde Hamilton, wetende dat hij zich komend weekend in het met Max Verstappen-fans gevulde hol van de leeuw begeeft.

In de Formule 3 kwam hij regelmatig in actie in Zandvoort, met een zege in augustus 2005 als laatste optreden. Eerder dat jaar won Hamilton de Masters of Formula 3 op hetzelfde circuit. "2005, dat is echt lang geleden", lachte de Mercedes-coureur. "Vooral het winnen van de Masters was toen heel speciaal."

De baan heeft indruk gemaakt. "Het is echt een uitdaging, ja. Vooral dat gedeelte omhoog na bocht 3, en dan die snelle bocht naar rechts", beschreef Hamilton de Hunserug en het Scheivlak. "Als je daar bovenaan de heuvel komt, staar je echt even naar de hemel."

Meerdere coureurs omschreven het strijdtoneel van de Nederlandse Grand Prix als een lastige baan, die foutjes niet vergeeft. "Het is op meerdere punten lastig te zien waar je bent, terwijl je links en rechts niet van het asfalt moet schieten", herinnerde Hamilton zich.

Lewis Hamilton op de persconferentie in Zandvoort. Lewis Hamilton op de persconferentie in Zandvoort. Foto: Getty Images

Proces om klimaatneutraal te worden kost tijd

De 36-jarige coureur deed ook een poging om tegenstanders van de race gerust te stellen. Voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix werden door milieuactivisten al verwoede pogingen gedaan om het evenement tegen te houden. Zondag worden protestacties van Extinction Rebellion verwacht.

Hamilton, een uitgesproken voorvechter van een beter milieu- en klimaatbeleid van de koningsklasse, werd gevraagd wat hij deze mensen zou vertellen over de plannen van de Formule 1 op dit gebied.

"Uiteraard is het niet mijn verantwoordelijkheid om die demonstranten dat uit te leggen, maar de Formule 1 heeft wel uitvoerig uiteengezet hoe ze uiteindelijk klimaatneutraal willen worden", legde hij uit. De Brit prees de stappen die de sport daarin wil nemen. "Het is goed dat ze zich ervan bewust zijn. Maar zo'n proces wordt niet even in een nachtje gerealiseerd."