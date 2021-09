Max Verstappen keurt het uitjoelen van zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton komend weekend op Zandvoort niet goed, maar wil een negatieve reactie van het thuispubliek op de Brit ook relativeren. "In het voetbal zijn thuisfans ook gepassioneerd."

Het is niet nieuw dat Formule 1-coureurs worden uitgejoeld of uitgefloten. Het overkwam Sebastian Vettel eerder. Tegenwoordig is Hamilton vaak het doelwit, vooral van Nederlandse fans. Dat nam grotere vormen aan na de aanvaring tussen Verstappen en Hamilton op Silverstone.

Daar reed Hamilton voor eigen publiek, komend weekend in Zandvoort bevindt hij zich in het hol van de leeuw.

De vergelijking met voetbal is voor Verstappen snel gemaakt. "Als je als profvoetballer een uitwedstrijd speelt, dan word je ook uitgefloten. Thuisfans zijn gepassioneerd en steunen hun eigen team. Daar moet je als sporter ook een beetje tegen kunnen. Het moet je eigenlijk niets uitmaken"

'Ik beslis niet voor de fans'

De Limburger denkt ook niet dat Hamilton van zijn stuk raakt door vijandige geluiden vanaf de tribune. Hij voelt zich dan ook niet genoodzaakt om een oproep te doen aan de fans. "Denk je echt dat ze daar naar gaan luisteren? Ik beslis niet voor de fans."

Uiteindelijk komen de meeste fans volgens Verstappen dan ook gewoon naar Zandvoort om een leuk weekend te hebben. "Ik hoop dat iedereen er gewoon van gaat genieten. En kan zien hoe wij het op de baan uitvechten. "

Doelwit Hamilton begrijpt passie van de fans

Hamilton, die donderdag in een opvallende oranje outfit in Zandvoort arriveerde, beseft dat hem wel wat boegeroep te wachten staat. "Ik zou zoiets zelf niet doen, maar ik begrijp het wel. Het is de passie van de fans. En daar heb ik ook wel respect voor."

De Engelsman kan zich niet herinneren dat zijn eigen fans concurrenten uitjouwen als er op Silverstone wordt gereden. "Maar ik heb eerlijk gezegd ook niet zo'n goed geheugen. Uiteindelijk vind ik het natuurlijk niet leuk, want ik kom hier ook gewoon maar om mijn best te doen. Maar ik probeer het om te zetten in motivatie."



De zevenvoudig wereldkampioen sprak ondanks een mogelijk vijandige ontvangst zijn waardering uit voor Nederland. "Ik kom hier altijd graag. Ik vind Amsterdam echt een geweldige stad. En volgens mij heb ik ook mijn eigen fans in Nederland, al zullen dat er niet veel zijn, haha."