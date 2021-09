Max Verstappen is onder de indruk van het vernieuwde Circuit Zandvoort. De Limburger kijkt vooral uit naar de kwalificatie zaterdag op het duinencircuit, als hij op topsnelheid met de Red Bull over de Nederlandse baan zal rijden.

"Ik hoop dat we ons echt kunnen vermaken hier", zei Verstappen donderdag op Zandvoort. "Vooral zaterdag als we met een lichte auto met weinig benzine de baan op gaan. Ik ben benieuwd hoe hard we dan zullen gaan."

De Nederlander prijst de organisatie, die het circuit de afgelopen weken omtoverde in een volwaardige Formule 1-baan. "Ze hebben het hier geweldig gedaan. Niet alleen door de race hiernaartoe te halen, maar ook zoals het hele complex er nu uitziet. Het is echt cool geworden."

"Iedereen is natuurlijk benieuwd naar hoe de kombochten zullen zijn. Dat zie je verder nergens in de Formule 1", zei Verstappen. "Vooral bocht 3 geeft verschillende mogelijkheden, er zijn daar meerdere lijnen te rijden."

Toch benadrukte Verstappen ook dat inhalen lastig gaat zijn, ondanks de DRS-zone op het rechte stuk. "Dat ligt vooral aan de bochten die daaraan voorafgaan. Volgens mij wordt het lastig om daar dicht achter elkaar te rijden."

Max Verstappen en de Red Bull-engineers in de Arie Luyendykbocht Max Verstappen en de Red Bull-engineers in de Arie Luyendykbocht Foto: Getty Images

'Zandvoort is oldskool zoals Suzuka'

Verstappen typeerde Zandvoort als een kleinere versie van Suzuka in Japan. "Volgens mij is het ook ontworpen door dezelfde persoon. Het is oldskool. Het gevoel is hetzelfde."

Het Red Bull-team trok er donderdagochtend op uit voor een rondje te voet over de baan, met Verstappen. In tegenstelling tot andere coureurs slaat de 23-jarige Limburger de 'track walks' doorgaans over. "Ook nu hoefde het van mij niet echt, maar mijn engineers wilden dat ik meeging. Ik ken de baan al."

De laatste keer dat Verstappen competitief in actie kwam op Zandvoort was in 2014, toen hij de Masters of Formula 3 won. Toch wil hij zijn kennis van de baan niet overdrijven. "Het is niet dat ik een voordeel heb, dat was maar één race. De auto's zijn nu ook heel anders. En veel andere jongens hebben hier ook gereden."

Afstelling van de auto wordt een beetje gissen

De grote vraag die boven het weekend hangt, is natuurlijk of Verstappen de race ook kan winnen. De Red Bull-coureur moet de trainingen op vrijdag afwachten voor hij een beeld heeft van hoe zijn auto moet worden afgesteld. "Dat wordt een beetje gissen", gaf hij toe.

"Het kan best goed uitpakken, want we hebben het hele jaar al een competitieve auto. We doen altijd mee om de winst of het podium. Dat hopen we hier natuurlijk ook te doen."

Wat vaststaat is dat de kwalificatie zaterdag zeer belangrijk gaat worden, vooral omdat het inhalen dus zo lastig is. Verstappen weet wel wat er nodig is om de race toch interessant te laten worden: "Een beetje chaos. Die kan ook wel komen. Op een nieuwe baan zie je vooral in de eerste ronde de nodige foutjes."