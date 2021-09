"We gaan het onwetende in", aldus Leclerc. "Ik ken de baan een beetje, maar hoe competitief we zijn weten we niet. We verwachten wel beter te zijn dan in Spa. De Arie Luyendijk-bocht is uniek. Ik kijk er echt naar uit om daar met een Formule 1-auto doorheen te rijden."