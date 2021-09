Kimi Räikkönen heeft zijn afscheid aangekondigd als Formule 1-coureur. De Fin van Alfa Romeo heeft woensdag laten weten er na dit seizoen een punt achter te zetten.

De 41-jarige Räikkönen beleefde zijn grootste succes in 2007. In dienst van Ferrari veroverde hij toen zijn enige wereldtitel. Sinds 2019 rijdt hij voor Alfa Romeo.

"Ik heb deze beslissing in de winter al genomen", meldt hij op Instagram. "Het was geen makkelijk besluit, maar na dit jaar is het tijd voor andere dingen."

Räikkönen is de meest ervaren Formule 1-coureur ooit. Hij stond 344 keer aan de start van een Grand Prix. Vorig jaar nam hij het record over van Rubens Barrichello, voor wie de teller op 326 bleef steken.

In 2001 maakte 'The Iceman' bij Sauber zijn debuut in de Formule 1. In zijn debuutjaar eindigde hij als tiende in de WK-stand. Vervolgens stapte hij over naar McLaren, waar hij tussen 2002 en 2006 negen races won.

Zijn grootste successen vierde Räikkönen bij Ferrari. In zijn eerste jaar bij de rode renstal veroverde hij de wereldtitel, door één punt boven Lewis Hamilton te eindigen. De jaren erna eindigde hij als derde en zesde.

Na twee jaar afwezigheid keerde Räikkönen in 2012 bij Lotus terug in de Formule 1. Twee jaar later volgde de terugkeer bij Ferrari, waar hij in 2018 nog derde werd in het de strijd om het wereldkampioenschap. Na zijn vertrek vond hij onderdak bij Alfa Romeo, maar daar bleven podiumplaatsen uit.