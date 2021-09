Prins Bernhard zou in 1948 voor 20.000 gulden druk hebben uitgeoefend op twee ministers om een maandenlange bouwstop voor het circuit van Zandvoort te beëindigen, zo blijkt volgens dagblad Trouw uit archiefstukken van de gemeente en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

Prins Bernhard (1911-2004) was de man van toenmalig prinses Juliana en is de opa van prins Bernhard junior, nu de mede-eigenaar van het circuit.

De bouwstop volgde uit een conflict met de overheid. Bij de aanleg van het circuit, na de Tweede Wereldoorlog, werden niet alle regels even goed nageleefd. Zo werden voor de fundamenten van de racebaan oorlogspuinhopen gebruikt. Volgens Trouw legde de gemeente de geschikte bakstenen die hier nog bij zaten niet apart, maar sloeg ze ze kapot, tot grote irritatie van het ministerie van Wederopbouw.

De gemeente werd door de overheid in 1947 en 1948 in verschillende brieven van het ministerie aangesproken op de "vernieling van beschikbaar bouwmateriaal", die "onder de heersende omstandigheden ontoelaatbaar" was. Begin 1948 legde de overheid zelfs de aanleg van de toegangswegen en het circuit stil. De gemeente probeerde dit bouwverbod ongedaan te maken, maar tevergeefs.

'Stichting van Bernhard wees op landsbelang van circuit'

Uit de archiefstukken die de krant heeft ingezien, blijkt nu dat prins Bernhard de bouwstop in februari 1948 heeft weten te beëindigen. Dat deed de prins door zijn naam in te zetten bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. Hij sprak daar namens de Prins Bernhard Stichting, die veteranen steunde, en zou daar duidelijk hebben gemaakt dat de races op het circuit van Zandvoort een "meerzijdig landsbelang" hadden.

In ruil voor deze steun van prins Bernhard vroeg de gemeente meer geld voor kaartjes van het circuit. Deze extra opbrengst, zo'n 20.000 gulden, werd belastingvrij geschonken aan de stichting van de prins.

Het bouwverbod werd in februari na enkele maanden opgeheven, waarna de bouwwerkzaamheden konden worden hervat. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies met het aan de stichting geschonken geld is gebeurd.