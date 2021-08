Milieudeskundige Johan Vollenbroek van de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft meerdere doodsbedreigingen gehad van Formule 1-fans. Zij waren boos dat de actiegroep naar de rechter stapte vanwege de vermoedelijk te hoge stikstofuitstoot tijdens de Dutch Grand Prix komend weekend.

Vollenbroek vertelde dinsdag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat hij "nog nooit e-mails gehad heeft met een dreigende toon als die van Formule 1-fans. Sommigen gaan echt de grens over, dat zijn gewoon doodsbedreigingen"

De activist zegt "niet bang te zijn, maar wel waakzaam". De organisatie heeft overleg met de politie over de doodsbedreigingen. "We hebben een aantal mails aan de politie overgedragen. We moeten nog een besluit nemen of we er een formele aangifte van maken", aldus Vollenbroek.

De actiegroep ontvangt wel vaker boze mails, bijvoorbeeld van boeren die volgens MOB teveel stikstof uitstoten. "Maar van agrariërs hebben we nog nooit doodsbedreigingen gehad. Met de boeren hebben we zelfs een redelijke verstandhouding, we communiceren rechtstreeks met elkaar."

'We moeten ons allemaal aan de stikstofregels houden'

Vollenbroek beklemtoonde in Met het Oog op Morgen niets tegen de Formule 1 te hebben. "Maar we zijn in Europa ontzettende smeerpijpen als het om stikstof gaat", stelt hij. "We moeten ons gewoon aan de regels houden. Een groot deel van de natuur is aan het afsterven vanwege de hoge stikstofuitstoot. Iedereen moet iets bijdragen aan die lagere uitstoot."

De rechter besloot dinsdag dat de Grand Prix op het circuit van Zandvoort zondag mag doorgaan. De rechter ging niet mee in het verzoek van MOB om de natuurvergunning van het evenement te schorsen vanwege een eventueel te hoge stikstofuitstoot.

Het juridische conflict over de natuurvergunning loopt al langer. Volgens de rechter is er op dit moment "onvoldoende ruimte" voor het helemaal of gedeeltelijk schorsen van de natuurvergunning. Ook omdat de race al volledig is georganiseerd en er door het circuit flink in geïnvesteerd is.

Rechter vond risico op faillissement Grand Prix te groot

Het niet door laten gaan van de Grand Prix zou "zeer grote schade en een mogelijk faillissement" voor het circuit in de Noord-Hollandse badplaats betekenen, constateert de rechter.

Volgens MOB wordt meer stikstof uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Omdat de milieuorganisatie begrip had voor de grote gevolgen die het afgelasten van de F1-race zou hebben, bood het tijdens de zitting afgelopen donderdag aan om de Grand Prix wel door te laten gaan, maar dan zonder publiek.

Circuit Zandvoort vond dat geen acceptabel alternatief omdat het daarmee te veel inkomsten zou mislopen. Daarop concludeerde de rechter dat de verschillende standpunten te veel uit elkaar liggen en dat op het advies van deskundigen gewacht moet worden om tot een oordeel te kunnen komen.