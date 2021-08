De Formule 1 gaat inzetten op nieuwe regels om een herhaling van de Grand Prix van België van afgelopen zondag te voorkomen. De race op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps kon niet verreden worden, maar er werden wel punten uitgedeeld.

De coureurs reden alleen twee rondjes achter de safetycar. Volgens de huidige regels was dat precies voldoende om de klassering van de Grand Prix officieel te maken

Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar. Alle coureurs die in de top tien reden op het moment dat de race werd stilgelegd, kregen de helft van de punten die ze normaal gesproken zouden krijgen.

Veel coureurs en teams waren boos dat er wel punten werden uitgedeeld voor een race die nooit echt verreden is. Wereldkampioen Lewis Hamilton noemde de situatie "een farce", terwijl Alfa Romeo maandag in een verklaring opriep tot veranderingen in het reglement.

De FIA heeft geluisterd naar de kritiek, meldt voorzitter Jean Todt van de internationale automobielfederatie dinsdag op Twitter.

"De FIA gaat samen met de Formule 1 en de teams de regels nauwkeurig evalueren om te kijken wat we kunnen leren en verbeteren in de toekomst", schrijft Todt. "De resultaten van deze gesprekken zullen we op 5 oktober bespreken bij de volgende vergadering van de F1-commissie. Dan gaan we het ook hebben over het wel of niet uitdelen van punten in zo'n situatie."